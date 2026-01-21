अब दिल्ली में बरसेंगे बादल! पंजाब-राजस्थान समेत इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 22 और 23 जनवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया है. एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से 22 जनवरी को 6 जिलों और 23 जनवरी को लगभग 10 जिलों में आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस सिस्टम का सबसे अधिक असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा, जबकि पहले दिन जोधपुर संभाग के कुछ जिलों पर भी इसका प्रभाव रह सकता है. जयपुर में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी में येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, 22 जनवरी की दोपहर से दिल्ली में बादल छाने लगेंगे, जो रात तक और घने हो जाएंगे. 23 जनवरी 2026 को राजधानी में बारिश की शुरुआत होगी. दिन और रात के दौरान रुक-रुक कर बारिश के साथ गरज-बौछारें देखने को मिल सकती हैं.

इसके बाद 24 जनवरी की सुबह तक बारिश थम सकती है, लेकिन आसमान में बादल बने रहेंगे. 25 और 26 जनवरी को मौसम में सुधार दिखने की संभावना है, हालांकि इसके बाद भी दिल्ली में बारिश की स्थिति बन सकती है.

