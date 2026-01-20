scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 21 जनवरी 2026: मिथुन राशि वालों के प्रभाव-लाभ में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 21 जनवरी 2026, Horoscope Today: मिथुन राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. कामकाज में सकारात्मकता रहेगी. उच्च शिक्षा और नई योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा. प्रभाव और लाभ में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष राशि: कार्य और व्यापार में प्रभाव

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रभावशाली रहने वाला है. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा. साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी और आर्थिक मामलों में गति आएगी. लक्ष्य को साधने की कोशिश सफल होगी. प्रशासन और शासन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. परिवार से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

शुभ अंक: 3, 5, 9
शुभ रंग: खाकी
आज का उपाय: सिद्धीविनायक भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, सक्रियता बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

shani nakshatra parivartan 2026
शनि ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए समय रहेगा शुभ
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
Basant Panchami 2026
बसंत पंचमी पर गजकेसरी योग, 23 जनवरी से इन 4 राशियों पर लक्ष्मी की होगी कृपा
1 फरवरी को मकर राशि में शुक्र का उदय होने वाला है.
शुक्र होने वाले हैं उदयवान, फरवरी आते ही इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई
मिथुन राशि वाले स्मार्ट वर्किंग पर दें जोर, जानें अन्य राशियों का हाल

वृष राशि: पद-प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

वृष राशि वालों के लिए कामकाज अनुकूल रहेगा. व्यापार में तेजी आएगी और अपनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके मिलेंगे. पद और प्रतिष्ठा मजबूत होगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. विरोधियों में हताशा दिखेगी. साहस और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6
शुभ रंग: फिरोजी
आज का उपाय: गणेश पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, ध्यान और साधना बढ़ाएं.

Advertisement

मिथुन राशि: भाग्य का पूरा साथ

मिथुन राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. कामकाज में सकारात्मकता रहेगी. उच्च शिक्षा और नई योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा. प्रभाव और लाभ में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आस्था और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 5
शुभ रंग: हल्का हरा
आज का उपाय: गणेश जी की वंदना करें, हरी वस्तुओं का दान करें, धर्म के कार्यों में भाग लें.

कर्क राशि: संयम और समझदारी जरूरी

कर्क राशि के लिए समय मिश्रित प्रभाव वाला है. अपनों की सलाह मानकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सजगता रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिवार का सहयोग मिलेगा. शोध और गहन विषयों में रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5
शुभ रंग: मूनस्टोन
आज का उपाय: गणेश पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, व्यवस्था बनाए रखें.

सिंह राशि: नेतृत्व और साझेदारी में सफलता

सिंह राशि वालों के लिए साझा कार्य और व्यापार में सुधार होगा. नेतृत्व क्षमता निखरेगी. रिश्ते मजबूत होंगे और दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी. उद्योग और प्रबंधन से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है.

शुभ अंक: 1, 3, 5
शुभ रंग: पिस्ता कलर
आज का उपाय: गणेश जी की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, निर्णयों पर डटे रहें.

Advertisement

कन्या राशि: मेहनत से बनेगी बात

कन्या राशि के जातकों को आज मेहनत पर भरोसा रखना होगा. विरोधियों की सक्रियता रह सकती है. धोखेबाजी से बचें. नए लोगों पर तुरंत भरोसा न करें. विनम्रता और तार्किक सोच से सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 3, 5
शुभ रंग: गहरा हरा
आज का उपाय: गणेश पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, अफवाहों से दूर रहें.

तुला राशि: रिश्तों और आनंद का दिन

तुला राशि वालों के लिए दिन आनंददायक रहेगा. मित्रों के साथ यात्रा या मनोरंजन संभव है. रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा. पढ़ाई और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6
शुभ रंग: सिल्वर
आज का उपाय: गणेश जी की वंदना करें, हरी वस्तुओं का दान करें, कौशल विकास पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशि: भावनात्मक संतुलन जरूरी

वृश्चिक राशि के जातकों को आज जिद और उतावलेपन से बचना चाहिए. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. बड़ों का सानिध्य लाभ देगा. धैर्य और विनम्रता से काम लें.

शुभ अंक: 3, 5, 9
शुभ रंग: खाकी
आज का उपाय: गणेश पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, त्याग भाव बढ़ाएं.

धनु राशि: करियर में नए अवसर

धनु राशि वालों के लिए सामाजिक और पेशेवर प्रयास सफल रहेंगे. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा. भाई-बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. यात्रा के योग बन सकते हैं.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3
शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन
आज का उपाय: गणेश जी की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, साहस बढ़ाएं.

मकर राशि: धन और परिवार में संतुलन

मकर राशि के लिए घर-परिवार में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं.

शुभ अंक: 5, 8
शुभ रंग: जामुनी
आज का उपाय: गणेश पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, विनम्रता रखें.

कुंभ राशि: नवाचार और आत्मविश्वास

कुंभ राशि वालों की सोच आज आधुनिक और रचनात्मक रहेगी. नई योजनाएं गति लेंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 8
शुभ रंग: मोरपंख के समान
आज का उपाय: गणेश जी की वंदना करें, हरी वस्तुओं का दान करें, नवाचार बनाए रखें.

मीन राशि: खर्च पर नियंत्रण जरूरी

मीन राशि के लिए खर्च अधिक रहने के संकेत हैं. बजट और अनुशासन बनाए रखें. विरोधियों से सतर्क रहें. निवेश सोच-समझकर करें. बड़ों का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: आंवला समान
आज का उपाय: गणेश पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, दिखावे से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement