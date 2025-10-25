दिल्ली बनी गैस चैंबर, आनंद विहार में 400 के पार पहुंचा AQI

दिल्ली में वायु गुणवत्ता में फिर से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है. आज सुबह आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 दर्ज किया गया. ये स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जबकि पहले से बीमार लोगों पर इसका गंभीर असर हो सकता है. प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण संबंधित एजेंसियों ने इंडिया गेट समेत कई जगहों पर एंटी-स्मॉग गन को तैनात कर दिया है. वहीं, प्रदूषण के कारण एयर प्यूरीफायर और मास्क की बिक्री में 60-70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 दर्ज किया गया है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. ये विशेष मशीनें पानी की बौछारें छिड़ककर धूल और प्रदूषक कणों को कम करती हैं. इंडिया गेट क्षेत्र से प्राप्त दृश्यों में एंटी-स्मॉग गन को कार्यरत देखा गया, जहां ये उपकरण सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को दबाने का प्रयास कर रहा है.

CPCB के आंकड़ों से पता चलता है कि आनंद विहार जैसे पूर्वी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहता है, जहां ट्रैफिक और औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं.

बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों के आगमन के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण कार्यों और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारकों के कारण वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है.

Advertisement

एयर प्यूरीफायर की बिक्री में वृद्धि

उधर, व्यापारियों ने बताया कि शहर की वायु गुणवत्ता खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली एयर प्यूरीफायर और मास्क की बिक्री में 60-70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

कनॉट प्लेस स्थित क्रोमा ओडियन के एक विक्रेता ने बताया, 'कम से कम दो से तीन ग्राहक प्रतिदिन हमारे पास प्यूरीफायर खरीदने आते हैं और हमें प्रतिदिन लगभग 20 से अधिक फोन पूछताछ प्राप्त होती है.' उन्होंने बताया कि हाल के सप्ताहों में उनके एयर प्यूरीफायर की बिक्री में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

AQI का स्तर

CPCB के अनुसार, AQI 0-50 को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.

---- समाप्त ----