डॉ. सीजे रॉय की मौत पर सस्पेंस: कॉन्फिडेंट ग्रुप के एमडी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. Confident Group के चेयरमैन और रियल एस्टेट कारोबारी चिरियानकंदथ जोसेफ रॉय, जिन्हें CJ रॉय के नाम से जाना जाता था, ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3.15 बजे की बताई जा रही है. CJ रॉय 57 वर्ष के थे और स्लोवाक गणराज्य के कर्नाटक और केरल के लिए मानद कौंसल भी थे. उनकी मौत मामले में अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच की मांग की गई है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग की टीम पिछले तीन दिनों से Confident Group के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में जांच कर रही थी. शुक्रवार को भी IT अधिकारियों ने कई घंटों तक CJ रॉय से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान जब अधिकारियों ने कुछ समय का ब्रेक लिया, तब रॉय अपने कार्यालय से उसी इमारत की पहली मंजिल पर स्थित कौंसल कार्यालय में गए. कुछ ही मिनटों बाद वहां से गोली चलने की आवाज आई.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु: चेहरे और गर्दन पर 50 से ज्यादा टांके, मॉर्निंग वॉक कर रही महिला पर पालतू कुत्ते ने किया हमला

कॉन्फिडेंट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर टीए जोसेफ ने बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसमें कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सीजे रॉय की मौत के संबंध में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. अपनी कंप्लेंट में उन्होंने कहा कि डॉ. रॉय दोपहर करीब 3 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट देने के लिए कॉन्फिडेंट ग्रुप ऑफिस आए थे, बाद में अपने केबिन में गए, और जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

Advertisement

CJ रॉय खून से लथपथ हालत में पाए गए थे

स्टाफ के लोग मौके पर पहुंचे तो CJ रॉय खून से लथपथ हालत में मिले. उन्होंने कथित तौर पर पिस्तौल से अपने सीने में गोली मार ली थी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंथ कुमार सिंह ने बताया कि IT विभाग की केरल से आई टीम उनसे पूछताछ कर रही थी. फिलहाल यह साफ नहीं है कि उनके खिलाफ किस मामले में जांच चल रही थी और आत्महत्या की वजह क्या रही. IT अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक्शन... बैंकॉक से आए यात्री के बैग से मिला 2.77 करोड़ का गांजा

CJ रॉय के बड़े भाई CJ बाबू ने आरोप लगाया कि उनके भाई ने इनकम टैक्स अधिकारियों के दबाव के कारण यह कदम उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से चली छापेमारी और पूछताछ के चलते रॉय काफी तनाव में थे. बाबू के मुताबिक, रॉय पर न तो किसी तरह का कर्ज था और न ही किसी से दुश्मनी.

दुबई में रहता है सीजे रॉय का परिवार

CJ रॉय की पत्नी, बेटा और बेटी दुबई में रहते हैं और उनके शनिवार को बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है. वहीं Confident Group के एमडी और संस्थापक निदेशक TA जोसेफ की शिकायत पर अशोक नगर पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर लिया है. फॉरेंसिक टीम और क्राइम सीन अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----