बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक्शन... बैंकॉक से आए यात्री के बैग से मिला 2.77 करोड़ का गांजा

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है. अधिकारियों ने यात्री के सामान की जांच के दौरान करीब 7.92 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2.77 करोड़ रुपये है.

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध गतिविधि के आधार पर बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे एक यात्री को रोका गया. उसके चेक-इन बैगेज की जांच की गई. जांच के दौरान बैग के अंदर बेहद चालाकी से छिपाकर रखा गया हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ. यह गांजा सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महंगा माना जाता है.

गांजा की बरामदगी के बाद कस्टम विभाग ने मामला दर्ज कर आरोपी को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया. अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे किस स्थान तक पहुंचाने की योजना थी.

कस्टम अधिकारियों का मानना है कि इस मामले के तार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं. इसलिए जांच एजेंसियां आरोपी के संपर्कों, यात्रा विवरण और उसके नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं. इसके अलावा, यह भी जांच की जा रही है कि इस तस्करी में अन्य लोग शामिल थे या नहीं.

हवाई अड्डों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कस्टम विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के सामान की सघन जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की तस्करी पर रोक लगाने के लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. फिलहाल कस्टम विभाग और अन्य जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

