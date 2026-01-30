scorecardresearch
 
बेंगलुरु: चेहरे और गर्दन पर 50 से ज्यादा टांके, मॉर्निंग वॉक कर रही महिला पर पालतू कुत्ते ने किया हमला

बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में सुबह की सैर पर निकली एक महिला पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया. महिला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और 50 से अधिक टांके लगे हैं. महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है.

पालतू कुत्ते ने महिला पर किया हमला (Photo: Sagay Raj/ITG)
बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट इलाके में सुबह की सैर के दौरान एक महिला पर पालतू कुत्ते के हमले का गंभीर मामला सामने आया है. यह घटना 26 जनवरी की सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट पर टीचर्स कॉलोनी में हुई. महिला अपने घर के सामने टहल रही थी, तभी अचानक एक पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया.

कुत्ता कथित रूप से अमरेश रेड्डी का बताया जा रहा है. प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, कुत्ते ने महिला की गर्दन पर काट लिया और उसके चेहरे, हाथों और पैरों पर भी गंभीर चोटें पहुंचाईं. महिला पर हमला इतना अचानक और हिंसक था कि वह खुद को बचा नहीं पाई.

सुबह की सैर के दौरान घर के सामने हुआ हमला

महिला को बचाने के लिए जब एक अन्य शख्स आगे आया तो कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया. इस दौरान आसपास मौजूद लोग मौके पर जमा हो गए और किसी तरह स्थिति को संभाला गया. घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

डॉक्टरों के अनुसार, महिला के चेहरे और गर्दन पर 50 से अधिक टांके लगाए गए हैं. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह चिकित्सकों की निगरानी में है.

घटना के बाद महिला के पति ने एचएसआर लेआउट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कुत्ते के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.

बचाने आए व्यक्ति पर भी कुत्ते ने किया हमला

पुलिस यह जांच कर रही है कि कुत्ते को किस हालत में रखा गया था और क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं. इस घटना के बाद इलाके में लोगों में डर का माहौल है और पालतू कुत्तों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

