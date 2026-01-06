कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार! दिल्ली-पंजाब में गिरेगा पारा, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

भारत के कई हिस्सों में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है. सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस हो रही है. वहीं बढ़ती ठंड के साथ कोहरे की चादर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है. जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान 0°C से नीचे और उत्तराखंड में 0 से 5°C के बीच दर्ज किया गया. अनुमान है कि अगले दो दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 2 से 3°C तक की गिरावट हो सकती है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का के अनुसार, आने वाले दिनों में देश के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है. 9 और 11 जनवरी को तमिलनाडु और केरल में अलग-अलग जगहों पर भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
IMD का अलर्ट
IMD के मुताबिक, 7 से 9 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है. इसके साथ ही आने वाले दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी कोहरे की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा रहेगा, जबकि यहां कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छा सकता है.
इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में 7 से 9 जनवरी के दौरान शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में शीतलहर की बहुत संभावना है. वहीं, 6 से 7 जनवरी को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ सकता है.