नोटों का ढेर ही ढेर... CBI का बड़ा एक्शन, रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल अरेस्ट, पत्नी पर भी आरोप

सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत दो लोगों को अरेस्ट किया है. लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात हैं. उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से रिश्वत के रूप में तीन लाख रुपये लेने का आरोप है.

यह मामला एक विश्वसनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर दर्ज किया गया. आरोपियों में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली और अन्य लोग शामिल हैं. आरोपियों में दुबई स्थित एक कंपनी भी शामिल है. सभी पर आपराधिक साजिश, रिश्वतखोरी आदि के आरोप लगाए गए हैं.

आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत नियमित रूप से भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं. वे इन कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत/अनुचित लाभ प्राप्त करते थे.

यह भी आरोप लगाया गया है कि राजीव यादव और रवजित सिंह आरोपी कंपनी के भारत स्थित कार्यों को संभाल रहे थे और बेंगलुरु में रहते हैं. वे लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के संपर्क में थे और उनकी मिलीभगत से विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अपनी कंपनी के लिए अवैध तरीकों से अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. 18 दिसंबर को कंपनी के निर्देश पर विनोद कुमार ने तीन लाख रुपये की रिश्वत लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को सौंपी.

इस मामले में श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दिल्ली स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के आवास से 3 लाख रुपये की रिश्वत की रकम, साथ ही 2.23 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. इसके अलावा श्रीगंगानगर स्थित आरोपी के घर से दस लाख रुपये नकद तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है. नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के कार्यालय परिसर की तलाशी अभी जारी है.

