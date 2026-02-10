scorecardresearch
 
'संसद में कांग्रेस का हंगामा और राहुल का व्यवधान... जॉर्ज सोरोस के इशारे पर', निशिकांत दुबे का दावा

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि संसद में हंगामा अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर हो रहा है. उन्होंने लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी और महिला सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

निशिकांत दुब ने राहुल गांधी पर साधा निशाना. (File photo: ITG)
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दुबे का दावा है कि संसद में कांग्रेस द्वारा किया गया हंगामा और व्यवधान अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर हो रहा है, जिसका मकसद लोकतंत्र को कमजोर करना है. उन्होंने लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कांग्रेस की महिला सांसदों की सदस्यता रद्द करने की अपील की है. दुबे के इस दावे से भारतीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है.

बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक्स पर लिखा, 'लोकतंत्र के मंदिर संसद को गुमराह करने के लिए सबसे पहले लोकसभा सचिवालय के अध्यक्ष को राहुल गांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए.'

'PM के साथ हो सकती थी अनहोनी घटना'

उन्होंने कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोकसभा को शर्मसार किया है. दुबे के अनुसार, राहुल गांधी के नेतृत्व में सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई अनहोनी घटना को अंजाम देने के लिए पीएम की सीट पर जाकर हंगामा किया गया.

निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके संसदीय जीवन में उन्होंने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी, जहां सांसद किसी अनहोनी को अंजाम देने के इरादे से प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच जाएं.

'महिला सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग'

बीजेपी सांसद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए. उन्होंने इस पूरी घटना को सोची-समझी साजिश करार दिया. दुबे ने दावा किया कि लगातार लोकतंत्र पर प्रहार जॉर्ज सोरोस के इशारे पर किया जा रहा है और इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए.

निशिकांत दुबे का ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब संसद के बजट सत्र में विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है. हाल ही में लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए हंगामे के दौरान कुछ महिला सांसदों ने पीएम की सीट के पास जाकर नारेबाजी की थी, जिसे दुबे ने असंसदीय और खतरनाक बताया है.

