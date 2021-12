'एक अधूरा परिवार...', ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना ने हादसे से पहले सुनाई थी ये कविता

हेलिकॉप्टर क्रैश में देश ने 13 सपूतों को खो दिया. इसमें ब्रिगेडियर लिड्डर भी शामिल थे. ब्रिगेडियर की बेटी आशना ने हाल ही में एक कविता सुनाई थी. इसके जरिए उन्होंने सैनिक की जिंदगी को शब्दों में पिरोया. हर शब्द भावनाओं से ओतप्रोत है. इसकी शुरुआत "एक अधूरा परिवार एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, आपकी कल्पना से परे बलिदान के लिए..." से होती है.

कविता में जिक्र है कि कैसे देश की रक्षा करते हुए एक वीर सैनिक शहीद हो जाता है. लेकिन समय की चाल देखिए, कौन जानता था कि जो बेटी एक वीर सैनिक की बहादुरी पर कविता लिख रही है, उसी के सिर से पिता का साया इतनी जल्दी उठ जाएगा. हादसे के बाद आशना ने खुद को संभालते हुए कहा था कि 'हम अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ेंगे'.

बता दें कि किरण बेदी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना एक कविता पढ़ रही हैं. "एक अधूरा परिवार एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, आपकी कल्पना से परे बलिदान के लिए..." कविता पढ़ते वक्त आशना के चेहरे के भाव आसानी से पढ़े जा सकते हैं.

This is the poem Aashna Lidder ( daughter of Late Brigadier Lidder who lost his life in the Helicopter Crash) recited this from her own book, on Dec 3, in the Friday Book Reading session.

