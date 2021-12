पापा को अलविदा ही कहा था कि ट्रोल होने लगीं ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी, डिएक्टिवेट किया ट्विटर अकाउंट?

तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर का भी निधन हो गया. शुक्रवार को दिल्ली के बरार स्क्वॉयर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान उनकी बेटी को ब्रिगेडियर लिड्डर के पार्थिक शरीर से लिपटकर रोते हुए देखकर लाखों लोगों की आंखें की नम हो गईं. ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी 17 साल की होने वाली हैं. उन्होंने बड़ी दिलेरी से अपने पापा को अंतिम विदाई दी.

ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर सीडीएस बिपिन रावत के रक्षा सलाहकार थे. ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर उसी MI-17 हेलिकॉप्टर में सवार थे जो सीडीएस बिपिन रावत को लेकर जा रहा था.

शुक्रवार को उनकी बेटी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "मैं 17 साल की होने वाली हूं. इस तरह से मेरे पापा मेरे साथ 17 साल तक रहे. हम उनकी अच्छी यादें अपने साथ लेकर चलेंगे. ये एक राष्ट्रीय क्षति है. मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे हीरो थे. वो बहुत खुश मिजाज इंसान और मेरे सबसे बड़े प्रेरणास्रोत थे.

उनकी बेटी ने कहा कि वे सिर्फ मुझ में ही नहीं सब में जोश भरते थे. सबसे बड़े मॉटिवेटर थे वो. मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देखकर बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे.

लल्लनटॉप में डेविड की लिखी खबर के मुताबिक, ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर का पूरा परिवार अभी इस गहरे सदमे से बाहर भी न निकला था कि सोशल मीडिया के कुछ ट्रोल्स की नजर उनकी बेटी के ट्विटर अकाउंट पर पड़ गई. इसके बाद ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी के विचारों के लिए उन्हें निशाना बनाया जाने लगा. एक तो पिता के जाने का गहरा शोक, ऊपर से ऐसे लोगों की ट्रोलिंग. मजबूर होकर उनकी बेटी ने अपना ट्विटर अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया.

17 year old,grieving yet holding strong,has just cremated her father,a decorated army officer,is being trolled for her views,they want to moderate her woke-ism,military train compulsorily,want her to be corrected. In the process got her to delete her account. How low will you go?