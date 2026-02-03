युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, राज्य से एक साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन

भारतीय जनता पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद सिंह को दिल्ली में हुई मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया है. इसके साथ ही वह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे. मणिपुर से बीजेपी के विधायकों की बैठक आज शाम करीब पांच बजे बीजेपी मुख्यालय में हुई. मणिपुर में करीब एक साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का पद खाली है.
इससे पहले बीजेपी के महासचिवों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में बैठक हुई. बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल मौजूद रहे.
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह?
वरिष्ठ बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह को नई दिल्ली में हुई पार्टी बैठक के बाद मणिपुर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें ऐसे अहम समय में मिली है, जब राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पार्टी अपने नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के एक प्रमुख बीजेपी नेता और दो बार के विधायक हैं. वह 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, जिससे राज्य की राजधानी क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ साफ झलकती है.
2017 में बने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष
मार्च 2017 में वह मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे और 2022 तक पूरे पांच साल तक इस पद पर रहे. विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील दौर में सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए जाना जाता है.
2022 के विधानसभा चुनाव के बाद युमनाम खेमचंद सिंह को दूसरी बीरेन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया. उन्हें नगर प्रशासन, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शिक्षा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इन विभागों के तहत उन्होंने शहरी प्रशासन सुधार, ग्रामीण विकास योजनाओं और शिक्षा क्षेत्र के प्रशासन से जुड़े कार्यों में भूमिका निभाई.
फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने तक युमनाम खेमचंद सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे.
मणिपुर विधानसभा की स्थिति
पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद मणिपुर विधानसभा को भंग कर दिया गया और 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सदस्य हैं. इनमें भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक हैं, JDU के 6, NPF के 5, KPA के 2 और NPP के 7 विधायक शामिल हैं. हालांकि NPP ने बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 5 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायक विधानसभा में मौजूद हैं.