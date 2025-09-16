असम की सरकारी अधिकारी के घर मिला दो करोड़ कैश, CM हिमंता बोले- छह महीने से हमारी नजर थी

असम की सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. बोरा के आवास पर छापेमारी कर लगभग दो करोड़ रुपये तक की संपत्ति जब्त की.

मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता टीम ने सोमवार को बोरा के आवास से करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की. इनमें 90 लाख रुपये नकद और लगभग एक करोड़ रुपये के सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही एक अन्य टीम ने बारपेटा स्थित उनके किराए के मकान पर भी छापेमारी की.

बोरा पर आरोप है कि उन्होंने बारपेटा जिले में तैनाती के दौरान हिंदू परिवारों की जमीन गैरकानूनी तरीके से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को दिलवाई. उन पर बारपेटा में मंडल अधिकारी रहते हुए नूपुर बोरा के साथ मिलीभगत करके कई जमीनें हासिल करने का आरोप है.

बता दें कि नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी हैं. वह अब तक कई जिलों में सेवा दे चुकी हैं. बारपेटा और कार्बी आंगलोंग में भी वह सर्कल ऑफिसर के तौर पर काम कर चुकी हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विवादास्पद भूमि संबंधी मामलों में कथित संलिप्तता की शिकायतों के बाद पिछले छह महीनों से उन पर नजर रखी जा रही थी.

