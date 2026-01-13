scorecardresearch
 
आंध्र प्रदेश के सांसद को RTI के जरिए किया ब्लैकमेल, चाकू की नोक पर पीए को लूटा

आंध्र प्रदेश के एक सांसद से ₹5 करोड़ की रंगदारी मांगने और उनके पीए (PA) को चाकू की नोक पर लूटने के आरोप में एक आरटीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है.

आरटीआई से जानकारी निकालकर गलत इस्तेमाल (Photo: Representational image )
आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के एक सांसद को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और ₹5 करोड़ की जबरन वसूली मांगने के आरोप में रुशांत जयकुमार वाडके नाम के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पेशे से आरटीआई एक्टिविस्ट रुशांत ने सूचना के अधिकार के जरिए सांसद के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थीं, जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों को भेजने की धमकी देकर वह लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. 

जब सांसद ने अपने निजी सहायक (PA) को मेडुकुर्रू इलाके में आरोपी से मिलने भेजा, तो आरोपी और उसके साथियों ने चाकू की नोक पर पीए से ₹70,000 लूट लिए. 

इस घटना के बाद मेडुकुर्रू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन की मदद से आरोपी को पकड़ा गया.

RTI जानकारी को बनाया हथियार

गिरफ्तार आरोपी रुशांत जयकुमार वाडके ने आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल करके सांसद के खिलाफ कुछ संवेदनशील जानकारियां जुटाई थीं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन जानकारियों के आधार पर उसने सांसद पर दबाव बनाया और भारी-भरकम राशि की मांग की. आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह यह सारा डेटा केंद्रीय एजेंसियों को सौंप देगा, जिससे सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Mumbai Crime: मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले में मुंबई पुलिस का एक्शन, एक और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई और मुंबई से गिरफ्तारी

लूट और धमकी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आरोपी की लोकेशन मुंबई में मिली. इसके बाद मेडुकुर्रू पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और वीपी रोड पुलिस की सहायता से रुशांत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले में उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है.

