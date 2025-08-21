Mumbai Crime: मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले में मुंबई पुलिस का एक्शन, एक और आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस ने 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद की. इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारी ने गुरुवार को दी.

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित अनियमितताओं में आरोपी शेरसिंह राठौड़ की भूमिका सामने आने के बाद हाल ही में उसे हिरासत में लिया. संबंधित अधिकारी ने बताया कि उसे बाद में अदालत में पेश किया जाएगा.

पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, इस घोटाले में यह तीसरी गिरफ्तारी है. इससे पहले, ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केतन कदम और जय जोशी को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने मीठी नदी से गाद निकालने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया और उनके भाई से भी पूछताछ की थी.

मुंबई पुलिस ने मई में मीठी नदी से गाद निकालने के लिए 2017-2023 तक दिए गए टेंडरों में 65.54 करोड़ रुपये के घोटाले के लिए ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

आपको बता दें कि मीठी नदी मुंबई से होकर बहती है और महानगर के लिए वर्षा जल निकासी चैनल का काम करती है.

