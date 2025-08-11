आंध्र प्रदेश: जमीन के विवाद में बेटे ने मां की बेरहमी से की हत्या, धारदार हथियार से किया हमला

आंध्र प्रदेश के कोय्यालागुडेम में 30 वर्षीय युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 10 अगस्त को शाम करीब 4 बजे हुई, जब आरोपी जे. शिवाजी ने पारिवारिक संपत्ति बेचने के विवाद को लेकर अपनी 50 वर्षीय मां जे. नरसम्मा पर हमला कर दिया.

एलुरु जिले के पुलिस अधीक्षक प्रताप शिव किशोर ने बताया कि शिवाजी वित्तीय संकट से जूझ रहा था और जमीन बेचने की बात पर अपनी मां से लगातार विवाद कर रहा था. विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में आकर बिलहुक (कुल्हाड़ी जैसी धारदार हथियार) से मां के सिर पर कई वार कर दिए.

गंभीर रूप से घायल नरसम्मा को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें काकीनाडा रेफर किया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने रविवार रात आरोपी शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया है.

घटना के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने एलुरु में दिनदहाड़े हुई इस हत्या को राज्य में 'कानून-व्यवस्था की विफलता' करार देते हुए मौजूदा एनडीए गठबंधन सरकार पर निशाना साधा. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया, 'आंध्र प्रदेश हत्याओं के मामले में एक और बिहार बन चुका है.' फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

