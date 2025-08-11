scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: खेत बेचने के विवाद में बेटे ने की मां की हत्या, गन्ने के खेत में शव दबाने के बाद की खुदकुशी

महाराष्ट्र के लातूर के सांगवी गांव में खेत बेचने के विवाद में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और फिर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोपी काकासाहेब जाधव खेत बेचने पर अड़ा था, जबकि मां समिंद्रबाई इसका विरोध कर रही थीं. गुस्से में हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में दफना दिया गया.

काकासाहेब जाधव की फाइल फोटो. (Photo: Aniket Ankush Jadhav/ITG)
काकासाहेब जाधव की फाइल फोटो. (Photo: Aniket Ankush Jadhav/ITG)

महाराष्ट्र के लातूर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां खेत बेचने को लेकर हुए विवाद ने मां-बेटे की जान ले ली. मामला रेणापुर तहसील के सांगवी गांव का है. यहां के रहने वाले 40 वर्षीय काकासाहेब जाधव आर्थिक तंगी के चलते अपना खेत बेचना चाहते थे. लेकिन उनकी 65 वर्षीय मां समिंद्रबाई वेणुनाथ जाधव इस फैसले का लगातार विरोध कर रही थीं. उनका कहना था कि खेत बिक जाने पर आगे का जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा.

पुलिस के मुताबिक, मां-बेटे के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से तनातनी चल रही थी. इसी बीच 7 अगस्त को काकासाहेब ने एक बार फिर खेत बेचने की बात छेड़ी, लेकिन मां के विरोध से वह भड़क गए. गुस्से में आकर उन्होंने अपनी मां का मुंह दबाकर हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए काकासाहेब ने मां के शव को अपने ही गन्ने के खेत में दफना दिया.

यह भी पढ़ें: Maharashtra: लातूर में जमीन विवाद में बहू ने 72 वर्षीय सास को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

हत्या के बाद काकासाहेब गहरे मानसिक दबाव में आ गए. डिप्रेशन और अपराधबोध से परेशान होकर उन्होंने उसी दिन पेड़ पर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने मामले में हत्या और आत्महत्या से जुड़े प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

