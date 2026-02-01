सरकारी कंपनी की पाइपलाइन से गैस लीक, आंध्र प्रदेश के गांव में दहशत

आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा से एक पाइपलाइन से गैस लीक का मामला सामने आया. पाइपलाइन से गैस लीक होने से लोगों में डर का माहौल बन गया था. हालांकि इमरजेंसी टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया.

ये मामला जिले के मलिकिपुरम मंडल के पूर्वी पालेम गांव की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां शुक्रवार (30 जनवरी 2026) को सुबह-सुबह ओएनजीसी की एक पाइपलाइन में गैस लीक होने के चलते आसपास के इलाकों में तेज गंध फैल गई थी.

गैस लीक की जानकारी मिलते ही आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. टीम ने रिसाव को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम के उपाय शुरू किए.

इलाका छोड़ भागे ग्रामीण

गैस फैलने के बाद कई ग्रामीण अपने घरों में बंद रहे. जबकि कुछ लोग एहतियात के तौर पर इलाके से दूर चले गए. स्थानीय अधिकारियों ने ओएनजीसी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्र के पास लोगों की आवाजाही को रोका, ताकि सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके.

तकनीकी जांच में जुटे अधिकारी

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति धीरे-धीरे काबू में आ रही है. इस मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. गैस के लीक होने की वजह क्या थी, अब तक इसकी असल वजह का खुलासा नहीं हो पाया है. फिलहाल इस मामले की तकनीकी जांच की जा रही है.

