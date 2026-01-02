गैस लीकेज चेक करने में हुआ जोरदार धमाका, मकैनिक समेत बुरी तरह झुलसे पति, पत्नी और बेटा

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एस्कॉर्ट कॉलोनी में गैस लीकेज की जांच एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हो गई. रेलवे रोड स्थित एस्कॉर्ट कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गैस लीकेज चेक करने के दौरान अचानक भीषण आग भड़क उठी. हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्य और गैस मैकेनिक समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार एस्कॉर्ट कॉलोनी निवासी गंगा शरण अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे. गैस सिलेंडर से गैस की गंध आने पर उन्होंने स्थानीय गैस मैकेनिक सोनू को बुलाया. मैकेनिक सोनू सिलेंडर और चूल्हे की जांच कर रहा था. इसी दौरान अचानक गैस ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई.हादसे के वक्त घर में गंगा शरण उनकी पत्नी मुनेश,बेटा वरुण और मैकेनिक सोनू मौजूद थे. आग इतनी तेजी से फैली कि चारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. सभी लोग आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया .

सूचना मिलते ही दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.डॉक्टरों के अनुसार,गंगा शरण की हालत गंभीर बनी हुई है जबकि मुनेश,वरुण और मैकेनिक सोनू का इलाज चल रहा है. सभी के शरीर पर गंभीर जलने के निशान हैं.

Advertisement

घटना की सूचना पर तुरन्त स्थानीय पुलिस और पड़ोसियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर पूरी तरह काबू पाया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस लीकेज और चिंगारी माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कहीं जांच के दौरान लापरवाही तो नहीं बरती गई.

---- समाप्त ----