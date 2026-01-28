scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिर्फ 800 मीटर विजिबिलिटी! जनसभा के लिए निकले अजित पवार के लिए मौसम कैसे साबित हुआ जानलेवा

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने से निधन हो गया. इस हादसे में अजित पवार के साथ चार अन्य लोग भी मारे गए, जिनमें विमान के दोनों पायलट शामिल हैं। खराब मौसम और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 800 मीटर रह गई थी.

Advertisement
X
अजित पवार के लिए खराब मौसम बन गया जानलेवा
अजित पवार के लिए खराब मौसम बन गया जानलेवा

महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे. बुधवार सुबह बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार के साथ चार अन्य लोगों की मौत हो गई. इनमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं. डिप्टी सीएम ने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी. सुबह 8:45 बजे के करीब लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया. अजित पवार बारामती में जनसभा के लिए जा रहे थे.

हादसे को लेकर सामने आया है कि इलाके में घना कोहरा था. लो विजिबिलिटी वह बड़ी वजह रही, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो गया. यह भी सामने आया है कि बारामती के आसमान में सिर्फ 800 मीटर की विजिबिलिटी रह गई थी. पायलट के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल भरी थी. 

सिर्फ 800 मीटर रह गई थी विजिबिलिटी
बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी मानी जा रही है. हादसे के वक्त बारामती के लैंडिंग स्ट्रिप (हवाई पट्टी) वाले इलाके में घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक रह गई थी. बताया जा रहा है कि इसी कम दृश्यता में विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, जिसके दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Pawar Death
दो बार लैंडिंग की कोशिश और फिर क्रैश हुआ अजित पवार का विमान, देखें पूरी टाइमलाइन
अजित पवार के निधन पर भावुक हुए अबू आसिम आजमी (Photo:ITG)
सऊदी अरब से अजित पवार के लिए दुआएं... निधन की खबर पर भावुक हुए अबू आसिम आज़मी
Ajit Pawar supporter
'दादा का चेहरा भी नहीं दिख रहा था...', अजित पवार की मौत पर बदहवास समर्थक
Kangana On Ajit Pawar
Ajit Pawar के निधन से दुखी हुईं Kangna Ranaut!
Ajit Pawar taken to hospital in Baramati after plane crash
अजित पवार के पार्थिव शरीर के अस्पताल पहुंचते ही उमड़े समर्थक; Video

यह भी पढ़िएः Ajit Pawar Death News LIVE: प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक घोषित, ममता बनर्जी-उमर अब्दुल्ला ने की जांच की मांग

Advertisement

Ajit Pawar

शवों की पहचान भी हुई मुश्किल
यह भी सामने आया है कि बारामती की इस हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति में लैंडिंग और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है. अजित पवार चार्टर्ड जेट से यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ.  

यह भी पढ़ेंः क्रैश होते ही फायर बॉल बन गया अजित पवार का प्लेन, काली पड़ गई हरी-भरी जमीन... Crash Site की डराती Photos

हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्रैश के बाद शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया. बताया गया है कि दुर्घटना के बाद शव पहचानने की स्थिति में नहीं थे और उनकी पहचान कपड़ों के आधार पर करनी पड़ी. शुरुआती जानकारी में साफ तौर पर कहा गया है कि यह दुर्घटना कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण हुई.

Ajit Pawar

बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इलाके में चुनाव प्रचार के चार कार्यक्रमों में शामिल होना था. जहां हादसा हुआ, वो बारामती के आसपास का इलाका है. खेतों में विमान गिरा. विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई. मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः अजित पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले चार और लोग कौन थे?


विमान ने खो दिया था कंट्रोल
अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल मौजूद इलाके में गिर गया. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

पहले लड़खड़ाया और पलक झपकते हो गया क्रैश
चश्मदीदों ने बताया कि विमान लैंडिंग की कोशिश में लड़खड़ाया और पलक झपकते ही क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि विमान के क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे में प्लेन पूरी तरह जल गया और अजित पवार समेत पांचों लोगों की मौत हो गई. अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के अस्पताल ले जाया गया है जहां उनके परिजन और समर्थक पहुंच रहे हैं. अस्पताल के बाहर रोते-बिलखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement