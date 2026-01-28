घना कोहरा, लो विजिबलिटी और... अजित पवार के प्लेन की लैंडिंग के वक्त क्या मंजर था

महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया.मुंबई से बारामती जाते हुए उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. खेतों में क्रैश हुआ यह विमान गिरते ही पूरी तरह जल गया. इसके कारण इस विमान में सवार सभी पांच लोगों (अजित पवार सहित) की मौत हो गई. हादसे को लेकर सामने आया है कि इलाके में घना कोहरा और लो विजिबिलिटी वह बड़ी वजह रही, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो गया.

सिर्फ 800 मीटर रह गई थी विजिबिलिटी

बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी मानी जा रही है. हादसे के वक्त बारामती के लैंडिंग स्ट्रिप (हवाई पट्टी) वाले इलाके में घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक रह गई थी. बताया जा रहा है कि इसी कम दृश्यता में विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, जिसके दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

शवों की पहचान भी हुई मुश्किल

यह भी सामने आया है कि बारामती की इस हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति में लैंडिंग और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है. अजित पवार चार्टर्ड जेट से यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ.

हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्रैश के बाद शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया. बताया गया है कि दुर्घटना के बाद शव पहचानने की स्थिति में नहीं थे और उनकी पहचान कपड़ों के आधार पर करनी पड़ी. शुरुआती जानकारी में साफ तौर पर कहा गया है कि यह दुर्घटना कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण हुई.

बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इलाके में चुनाव प्रचार के चार कार्यक्रमों में शामिल होना था. जहां हादसा हुआ, वो बारामती के आसपास का इलाका है. खेतों में विमान गिरा. विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई. मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे.

विमान ने खो दिया था कंट्रोल

अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल मौजूद इलाके में गिर गया. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

