scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घना कोहरा, लो विजिबलिटी और... अजित पवार के प्लेन की लैंडिंग के वक्त क्या मंजर था

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन बुधवार सुबह मुंबई से बारामती जाते हुए लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. खराब मौसम और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से विमान खेतों में गिरकर पूरी तरह जल गया.

Advertisement
X
खराब मौसम के कारण हादसे का शिकार हुआ अजित पवार का विमान
खराब मौसम के कारण हादसे का शिकार हुआ अजित पवार का विमान

महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया.मुंबई से बारामती जाते हुए उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. खेतों में क्रैश हुआ यह विमान गिरते ही पूरी तरह जल गया. इसके कारण इस विमान में सवार सभी पांच लोगों (अजित पवार सहित) की मौत हो गई. हादसे को लेकर सामने आया है कि इलाके में घना कोहरा और लो विजिबिलिटी वह बड़ी वजह रही, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो गया.

सिर्फ 800 मीटर रह गई थी विजिबिलिटी
बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी मानी जा रही है. हादसे के वक्त बारामती के लैंडिंग स्ट्रिप (हवाई पट्टी) वाले इलाके में घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक रह गई थी. बताया जा रहा है कि इसी कम दृश्यता में विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, जिसके दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

यह भी पढ़िएः Ajit Pawar Death News LIVE: प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक घोषित, ममता बनर्जी-उमर अब्दुल्ला ने की जांच की मांग

Ajit Pawar

सम्बंधित ख़बरें

बुधवार सुबह हुई अजित पवार की मौत
अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, करोड़ों की जमीन और कई फ्लैट के थे मालिक
अजित पवार
अजित पवार के निधन पर यूपी में शोक की लहर, CM योगी-अखिलेश-मायावती ने जताया दुख
बारामती में प्लेन क्रैश के बाद अजित पवार की मौत
भयानक था प्लेन क्रैश के बाद का मंज़र, कपड़े से पहचाने गए अजित पवार
Ajit Pawar crash Videos
हर तरफ मलबा, धुआं, ब‍िखरी लाशें; देखें अजित पवार के प्लेन क्रैश से जुड़े 10 वीडियो
चश्मदीद ने बयां किया बारामती क्रैश का खौफनाक मंजर.(Photo:ITG/PTI)
'हमने कंबल से ढके शवों के टुकड़े', चश्मदीद ने बयां किया प्लेन क्रैश का मंजर

शवों की पहचान भी हुई मुश्किल
यह भी सामने आया है कि बारामती की इस हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति में लैंडिंग और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है. अजित पवार चार्टर्ड जेट से यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ.  

Advertisement

यह भी पढ़ेंः क्रैश होते ही फायर बॉल बन गया अजित पवार का प्लेन, काली पड़ गई हरी-भरी जमीन... Crash Site की डराती Photos

हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्रैश के बाद शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया. बताया गया है कि दुर्घटना के बाद शव पहचानने की स्थिति में नहीं थे और उनकी पहचान कपड़ों के आधार पर करनी पड़ी. शुरुआती जानकारी में साफ तौर पर कहा गया है कि यह दुर्घटना कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण हुई.

Ajit Pawar

बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इलाके में चुनाव प्रचार के चार कार्यक्रमों में शामिल होना था. जहां हादसा हुआ, वो बारामती के आसपास का इलाका है. खेतों में विमान गिरा. विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई. मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे.

यह भी पढ़ेंः अजित पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले चार और लोग कौन थे?


विमान ने खो दिया था कंट्रोल
अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल मौजूद इलाके में गिर गया. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement