scorecardresearch
 

Feedback

'जनता को बेवकूफ मत समझो', जीएसटी छूट को लेकर AAP ने केंद्र सरकार पर किया हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर GST 2.0 का ऐलान करते हुए इसे "बचत उत्सव" बताया और जनता को राहत का आश्वासन दिया. वहीं, AAP नेता प्रियंका कक्कर ने सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने, जनता से टैक्स वसूलने और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
AAP लीडर प्रियंका कक्कर ने केंद्र सरकार को घेरा (Photo: Screengrab/X)
AAP लीडर प्रियंका कक्कर ने केंद्र सरकार को घेरा (Photo: Screengrab/X)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी सुधार के फायदे गिनाने के बाद आम आदमी पार्टी की लीडर प्रियंका कक्कर ने कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को कहा कि बीजेपी जनता को बेवकूफ समझने की गलती न करे. 

उन्होंने आगे कहा, "जनता जानती है कि कैसे अपने पूंजीपति मित्रों का 14 लाख करोड़ बकाया माफ किया, कैसे कॉर्पोरेट टैक्स में सालाना 1 लाख करोड़ पूंजीपतियों का बचाकर आम जनता से दूध, दही, छाछ, पूजा की सामग्री तक पर टैक्स वसूला गया. घरेलू बचत आज 5 दशकों में सबसे कम है और विनिर्माण चरमराई हुई है."

प्रियंका कक्कर ने कहा, "आज भी पूंजीपति मित्र सस्ता रूसी तेल ख़रीदकर उसे खुला बाजार में मुनाफे पर बेच रहे हैं और सरकार ने उस मुनाफे पर भी टैक्स छूट दे दी है, जबकि जनता को आज भी महंगा तेल ख़रीदना पड़ रहा है, जो GST के दायरे में नहीं लाया गया."

उन्होंने आगे कहा कि अगर सच में किसानों का फायदा सोचना है, तो पंजाब को उसके हक का 60 हजार करोड़ दीजिए, जिसमें जीएसटी घटक भी शामिल है. अमेरिका से आने वाली कपास पर टैक्स लगाइए और अपने किसानों को बचाइए. जनता को GST द्वारा पूरा पीसने के बाद अभी से अपनी पीठ थपथपाना शुरू मत कीजिए.

सम्बंधित ख़बरें

amit shah
'घर में कीजिए दादागिरी, जमकर कीजिए शॉपिंग', शाह का महिलाओं को GST 2.0 को लेकर मैसेज 
Royal Enfield Meteor 350 Launch
Royal Enfield का धमाका! लॉन्च की नई Meteor 350, कीमत बस इतनी 
Nirmala Sitaraman
बेंगलुरु के इस छात्र ने बताया जीएसटी 1-2-3 का मतलब, प्रभावित हुईं निर्मला सीतारमण 
nirmala sitaraman finance minister
ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं हुआ जीएसटी में बदलाव, डेढ़ साल से काम कर रहे थे- सीतारमण 
TV, AC और डिशवॉशर मशीन.. ये सामान हुए सस्ते, ऐसे करें बचत का कैलकुलेशन 
Advertisement

पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर क्या कहा?

नवरात्रि की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ एक नए आर्थिक अध्याय की शुरुआत की घोषणा की. इसे 'बचत उत्सव' यानी बचत के त्योहार की शुरुआत बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार न केवल घरों पर बोझ कम करेंगे, बल्कि निवेश के लिए एक आकर्षण, उद्यमियों के लिए एक स्वर्ग और विकास की दौड़ में हर राज्य के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भूमि के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेंगे.

यह भी पढ़ें: GST Cut Impact: दूध, ब्रेड से पनीर तक... रोज खरीदते हैं ये 20 चीजें, जीएसटी कट से अब इतना पैसा बचेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "कल (सोमवार) से देश जीएसटी बचत उत्सव मनाएगा. आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीद पाएंगे. इस सुधार से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा."

इस सुधार का असल मकसद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे का व्यापक सरलीकरण है. जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सुव्यवस्थित दो-स्तरीय कर प्रणाली को मंज़ूरी दी थी, जो 22 सितंबर से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो रही है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement