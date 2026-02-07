Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: आज की बड़ी खबरों में भारत-अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत भारतीय निर्यात पर 18% टैरिफ व्यवस्था लागू होने की घोषणा शामिल रही, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया. खेल जगत में भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर-19 विश्व कप जीता. महाराष्ट्र में 12 जिलों में जिला परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है. रक्षा क्षेत्र में भारत ने अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी सामरिक क्षमता मजबूत की. विदेश नीति में इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया. वहीं बिहार में 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी चर्चा में रही.

भारत पर 18% टैरिफ कब से लागू होगा? ट्रंप सरकार ने तय कर दी डेडलाइन

अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को खत्म कर दिया है. व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के मुताबिक संशोधित 18% टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू होगी. इससे पहले PM मोदी ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का स्वागत किया और इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ा बढ़ावा बताया.

IND vs ENG U-19 WC Final Highlights: भारत छठी बार अंडर-19 का वर्ल्ड चैम्पियन, वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के आगे अंग्रेज पस्त

आईसीसी मेन्स अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य दिया. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवरों में 311 रनों पर सिमट गई.

Maharashtra Zilla Parishad Election 2026: महाराष्ट्र में आज जिला परिषद चुनाव, 12 जिलों में वोटिंग, पवार परिवार की साख दांव पर

महाराष्ट्र की 12 ज़िला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP इस बार पुणे जिला परिषद की 73 में से 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

भारत ने AGNI-3 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3500KM है मारक क्षमता... परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम

भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करते हुए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-3’ का सफल परीक्षण किया है. परीक्षण 6 फरवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया. यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का संचालन और प्रबंधन करता है.

'दूसरों पर दोष मढ़कर खुद को धोखा दे रहा पाकिस्तान', इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट पर बोला भारत

इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने 31 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए इस हमले को भारत से जोड़ने की किसी भी कोशिश को निराधार बताया. भारत का ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस हमले में भारत और अफगानिस्तान शामिल थे.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप, 31 साल पुराना है मामला

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 वर्ष एक पुराने मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वह किराये पर रहने गए थे. अदालत ने पप्पू यादव को कई बार समन जारी किया, लेकिन वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए थे.

