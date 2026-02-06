IND vs ENG U19 World Cup Final Live: शुरू होने वाला है दनादन 'वैभव शो', फाइनल फाइट में भारत ने जीता टॉस, इंग्लैंड को थमाई गेंद

आईसीसी मेन्स अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में आज (6 फरवरी) भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से है. दोनों टीमों के बीच यह खिताबी मुकाबला हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया. मुकाबले की पहली गेंद दोपहर 1.00 बजे फेंकी जाएगी. भारतीय टीम लगातार छठा और कुल 10वां फाइनल खेल रही है, जो एक रिकॉर्ड है. मुकाबले में सबकी निगाहें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर है. वैभव शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वो खिताबी मुकाबले में भी कहर बरपाना चाहेंगे.

पांच बार खिताब जीत चुकी भारतीय टीम की निगाहें खिताबी जीत का सिक्सर लगाने पर हैं. भारतीय टीम 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब जीता था. दूसरी ओर इंग्लैंड ने सिर्फ 1 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है. साल 1998 के फाइनल में उसने न्यूजीलैंड को पराजित किया था. भारत-इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस स्कोरकार्ड पर क्लिक करें...

फाइनल में भारत की प्लेइंग-11: वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन.

फाइनल में इंग्लैंड की प्लेइंग-11: जोसेफ मूर्स, बेन डॉकिन्स, बेन मेस, थॉमस रेव (कप्तान/विकेटकीपर), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन और एलेक्स ग्रीन.

ऐसा रहा है भारतीय टीम का सफर

भारत ने इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहले मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को डीएलएस नियम के तहत 6 विकेट से हराकर जीत का खाता खोला. इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा और डीएलएस नियम के जरिए 18 रनों से मुकाबला अपने नाम किया. ग्रुप चरण के आखिरी मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हुआ, जहां टीम इंडिया ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से बेहतरीन जीत हासिल की.

सुपर 6 स्टेज में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी रहा. सहमेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने एकतरफा मुकाबले में 204 रनों की विशाल जीत दर्ज कर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की. इसके बाद सुपर-6 के दूसरे मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली और खिताब की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए. सेमीफाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से हुआ, जिसमें उसने 7 विकेट से जीत हासिल की.

इंडिया U19 vs इंग्लैंड U19 (हेड टू हेड)

कुल मुकाबले- 55

भारत ने जीते- 41

इंग्लैंड ने जीते- 13

टाई- 1

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का स्क्वॉड: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, अली फारूक, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स और विल बेनिसन.

