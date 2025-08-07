Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ आज से लागू हो रहे हैं. वहीं, उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी ख़तरे के निशान को पार कर गई है और अब 'गंभीर बाढ़' के स्तर पर है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली में आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह की 11वीं बैठक आयोजित की गई. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

50% tariff के साथ धमकी... नहीं चलेगी ट्रंप की दादागीरी, जानिए कौन-कौन देश भारत के साथ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ आज से लागू हो रहे हैं. 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद 6 अगस्त को उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया. शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा.

उत्तराखंड में मॉनसून का रौद्र रूप, नदियां खतरे के निशान से ऊपर

उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी ख़तरे के निशान को पार कर गई है और अब 'गंभीर बाढ़' के स्तर पर है. वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, सत्यनारायण में सोंग और डोसनी में सोलानी जैसी नदियां भी अपने चेतावनी स्तर को पार कर चुकी हैं. नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के कई ज़िलों में बाढ़ जैसे हालात हैं.

भारत-रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक, कई क्षेत्रों में साझेदारी पर प्रोटोकॉल साइन

दिल्ली में बुधवार को आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह की 11वीं बैठक आयोजित की गई. बैठक में दोनों देशों के बीच औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. इस अवसर पर दोनों पक्षों ने एल्युमीनियम, उर्वरक, रेलवे और खनन तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए.

इधर भारत पर टैरिफ बम, उधर आसिम मुनीर को बुलावा... बार-बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ?

पाकिस्तानी सेना के चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं. उनका अमेरिका का यह दौरा इसी महीने होगा. दो महीने के भीतर ये उनका दूसरा अमेरिकी दौरा होगा. इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लगातार गहराते द्विपक्षीय संबंधों के संकेत मिल रहे हैं.

यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए कुछ भी! पुतिन से फेस-टू-फेस मिलना चाहते हैं ट्रंप, अगले हफ्ते कर सकते हैं मीटिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फेस-टू-फेस मिलने की योजना बना रहे हैं. ट्रंप ने ख़ुद इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वो पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने का इरादा रखते हैं. इस योजना का मकसद रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करना है.

झारखंड के कुख्यात माफिया छोटू सिंह का यूपी में एनकाउंटर... AK-47 से पुलिस पर की फायरिंग, STF ने मुठभेड़ में दबोचा

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई की है. झारखंड के धनबाद का रहने वाला और कई हत्याओं में वांछित कुख्यात माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट कर लिया गया. आरोपी प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था.

IMD Rain Alert: उत्तराखंड-UP में आज भी होगी बहुत भारी बारिश! IMD ने इन राज्यों के लिए भी जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, UP, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, लद्दाख और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश संभव है. वहीं, 7 दिन तक पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी बारिश के आसार हैं.

'फिर मोकामा से हम ही विधायक बनेंगे...' पूर्व विधायक अनंत सिंह का ऐलान, बोले- तेजस्वी को 15 सीट भी नहीं मिलेगा

बिहार के मोकामा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे. अनंत सिंह ने कहा कि हम फिर मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी जनता हमें ही चुनेगी. अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को खुला समर्थन देते हुए दावा किया कि अगली बार भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे.

6 महीने की शादी और एक ऑडियो कॉल... ऐसे पकड़ा गया पत्नी का 'कातिल' लखनऊ का मर्चेंट नेवी अफसर

लखनऊ में महज छह महीने पहले ब्याही गई 24 साल की मधु अब इस दुनिया में नहीं रही. मर्चेंट नेवी का सेकेंड अफसर अनुराग सिंह, जिसने उसके साथ सात फेरों का वचन लिया था, अब उसी पत्नी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है.

