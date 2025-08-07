'फिर मोकामा से हम ही विधायक बनेंगे...' पूर्व विधायक अनंत सिंह का ऐलान, बोले- तेजस्वी को 15 सीट भी नहीं मिलेगा

Bihar News: जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एक बार फिर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) से मैदान में उतरेंगे. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिलहाल उनकी नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें हरी झंडी जरूर मिलेगी.

अनंत सिंह ने कहा कि हम फिर मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी जनता हमें ही चुनेगी. जो भी हमारे सामने चुनाव लड़ेगा, उसकी जमानत ज़ब्त करवा देंगे. तेजस्वी यादव को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी को कुछ नहीं आता, सिर्फ युवा बनने का ढोंग कर रहे हैं. तेजस्वी के पास न तो अनुभव है और न ही नेतृत्व क्षमता.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी को 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी. उनके माता-पिता इतने साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया. तेजस्वी सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते. नीतीश कुमार को लेकर अनंत सिंह ने खुलकर समर्थन जताया. उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ही अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे.

जब अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या उनके बेटे भी राजनीति में आएंगे, तो अनंत सिंह ने कहा कि सही समय पर सब होगा, साथ ही, 2019 में उन्होंने सांसद बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब वो खुद को एक बार फिर विधायक के रूप में ही देखना चाहते हैं. प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव मैदान में कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता. उन्हें जनता का साथ चाहिए और वो उनके साथ है. अनंत सिंह ने कहा कि कोई भी सामने आए, जीत उनकी ही होगी.

