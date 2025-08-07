scorecardresearch
 

IMD Rain Alert: उत्तराखंड-UP में आज भी होगी बहुत भारी बारिश! IMD ने इन राज्यों के लिए भी जारी किया अलर्ट

उत्तराखंड के पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है. वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज, 7 अगस्त के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है और उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है.

भारी बारिश से उफान पर नदियां(Photo: Reuters)
भारी बारिश से उफान पर नदियां(Photo: Reuters)

देश के उत्तरी इलाका इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है. पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जो नीचे आकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं. उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. हालांकि बिगड़े मौसम के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है. वहां के कई इलाकों में घने बादल, कोहरा और नम मिट्टी के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

भारी से बहुत भारी बारिश

इन राज्यों में भी जमकर बरसेंगे बादल

इसके अलावा आज से 7 दिन तक पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. वहीं, 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (≥21 सेमी) होने की संभावना है और अगले 6-7 दिनों के दौरान मध्य भारत और राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है.

देशभर के मौसम का हाल

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट की बात करें तो उसमें भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. स्काईमेट के मुताबिक, आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 

पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण व गोवा, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, लद्दाख और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है.

