scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड के कुख्यात माफिया छोटू सिंह का यूपी में एनकाउंटर... AK-47 से पुलिस पर की फायरिंग, फिर STF की गोली से हुआ ढेर

यूपी एसटीएफ और झारखंड के कुख्यात माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के बीच प्रयागराज में मुठभेड़ हो गई. इस दौरान छोटू सिंह ने एसटीएफ टीम पर एके-47 से फायरिंग कर दी. जब एसटीएफ ने अपने बचाव में फायरिंग की तो गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
वांछित माफिया को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
वांछित माफिया को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई की है. झारखंड के धनबाद का रहने वाला और कई हत्याओं में वांछित कुख्यात माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया. आरोपी प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था. इसी दौरान सूचना के बाद एसटीएफ ने घेराबंदी की. आरोपी ने AK-47 और पिस्टल से STF टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया.

आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह जेसी मल्लिक रोड धनबाद झारखंड का रहने वाला था. प्रयागराज STF को इनपुट मिला था कि छोटू सिंह अपने एक साथी के साथ प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही STF की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए शिवराजपुर चौराहे के पास घेराबंदी की.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में 13 वर्षीय लड़के का अपहरण कर हत्या... जला हुआ मिला शव, पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Tillu Tajpuriya Gang Shooter
दिल्ली में गैंगवार की साजिश नाकाम, एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शार्प शूटर  
Molestation accused Adil Saifi arrested (Photo- ITG)
मुरादाबाद: बुर्कानशीं महिला से छेड़छाड़ करने वाले आदिल का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
Kulgam Encounter in south Kashmir enters day 3
J&K में इस साल का सबसे बड़ा एंटी-टेरर ऑपरेशन! कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी, 3 आतंकी ढेर 
TarnTaran Fake Encounter Case
तरनतारन फेक एनकाउंटर केस: 32 साल बाद मिला न्याय, SSP-DSP सहित 5 पूर्व पुलिस अधिकारी दोषी करार 
Half encounter of the accused in Moradabad.
मुरादाबाद में छेड़छाड़ के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 

STF टीम जब छोटू सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान आरोपी ने AK-47 राइफल और 9MM पिस्टल से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में STF के तीन अधिकारी और कर्मचारी जेपी राय, प्रभंजन और रोहित बाल-बाल बच गए.

STF टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें छोटू सिंह घायल हो गया. इसके बाद एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान मौके से आशीष रंजन का एक साथी फरार हो गया. मुठभेड़ वाली जगह से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक 9MM पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस व एक बाइक बरामद की है.

Advertisement

धनबाद पुलिस ने फरार आशीष रंजन पर 4 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था. एसटीएफ ने मौके से 1 एक AK 47, 1 पिस्टल, 9mm के तीन दर्जन कारतूस और एक बाइक बरामद की है. झारखंड में आशीष रंजन हत्या, जानलेवा हमला और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों में वांछित था. वह धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या का भी आरोपी है, जिसकी जिम्मेदारी उसने एक वायरल वीडियो के माध्यम से ली थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement