Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे. वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को गिनाया. इन खबरों के अलावा, उपराष्ट्रपति उम्मीदकार का चयन करने के लिए NDA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को अधिकृत किया. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

रूसी राष्ट्रपति जल्द भारत आएंगे, ट्रंप के दबाव के बीच मोदी-पुतिन बनाएंगे रणनीति!

NSA अजीत डोभाल के हवाले से गुरुवार को बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे. रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे की ख़बर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज़ होकर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है.

'महाराष्ट्र चुनाव में हुई बड़ी धांधली', प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'सबूतों के साथ' राहुल गांधी का दावा, गिनाईं वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाते हुए इन दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया है. राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं, और यहां पांच महीने में कई वोटर जोड़े गए. राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जवाब देना चाहिए.

'PM मोदी, जेपी नड्डा तय करेंगे NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार', बोले किरेन रिजिजू

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले गुरुवार को एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई. इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा और PM मोदी को उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार तय करने का अधिकार दिया गया है.

'चुप रहो, सिर नीचे करो...', भारत की स्टार महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के आरोपों से मची सनसनी, अब IOA लेगा एक्शन

टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली मुक्केबाज़ लवलीना बोरगोहेन ने BFI के कार्यकारी निदेशक कर्नल अरुण मलिक पर लैंगिक भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं. मालवलीना ने अपनी शिकायत सीधे खेल मंत्री मनसुख मांडविया, SAI के महानिदेशक, TOPS, IOA और BFI को भेजी है. मामले की जांच IOA द्वारा गठित पैनल कर रहा है.

खड़गे की डिमांड- SIR पर चर्चा कराए सरकार, नड्डा बोले- समय सारिणी फिक्स, राज्यसभा में क्या हुआ?

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर गतिरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, इस दौरान राज्यसभा में भी गतिरोध जारी रहा. इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन चालाने के लिए एसआईआर पर चर्चा का प्रस्ताव दिया. खड़गे ने कहा कि सरकार को एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति देनी चाहिए.

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी AAP, कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार बिना किसी गठबंधन के गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी. पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने इस बात का ऐलान किया है. गढ़वी ने दावा किया अब तक भाजपा और कांग्रेस के 5 हजार से अधिक नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता और व्यापारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं.

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कैश कांड में एक्शन को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस वर्मा ने जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन CJI द्वारा उन्हें पद से हटाने की सिफारिश को चुनौती दी थी. जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च की रात आग लग गई थी. बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया था.

'मालूम है मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन...' ट्रंप के टैरिफ अटैक पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी

अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच PM मोदी ने देश के किसानों के हक में बड़ा बयान दिया है. PM ने कहा, "हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा." उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और वे इसके लिए तैयार हैं.

SBI में निकली 6500 पदों पर वैकेंसी... बैकलॉग और रेगुलर दोनों पदों पर मिलेगी नौकरी, जल्द करें अप्लाई

भारतीय स्टेट बैंक ने देशभर में कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में जूनियर एसोसिएट क्लर्क पद के लिए 6589 भर्ती निकाली है. ये भर्तियां रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर होंगी. इन पदों के लिए 20 साल से 28 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट की बर्थडेट 2 अप्रैल 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच होनी चाहिए.

रूस के साथ टेंशन बढ़ाएगा US... शुरू की जब्त संपत्तियों की नीलामी, 29 अरब में बेचेगा रूसी अरबपति की लग्जरी नौका!

अमेरिका प्रशासन ने रूस की ज़ब्त अरबों की संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला शुरू किया है. इसी सिलसिले में अमेरिका रूस के एक जब्त लग्जरी नौका अमेडिया को नीलाम करने जा रहा है. इस नौका की कीमत अमेरिका ने 325 मिलियन डॉलर रखी है. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका किसी रूसी संपत्ति की पहली बार नीलामी कर रहा है.

