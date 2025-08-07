scorecardresearch
 

'PM मोदी, जेपी नड्डा तय करेंगे NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार', बोले किरेन रिजिजू

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए (NDA) के घटक दलों की मीटिंग हुई. मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति पर चर्चा हुई. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

NDA के घटक दलों की मीटिंग के बाद किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की (Photo: PTI)
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए (NDA) के घटक दलों की मीटिंग हुई. मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति पर चर्चा हुई. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है. उन्होंने कहा कि PM मोदी और जेपी नड्डा NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करेंगे.

रिजिजू ने बताया कि इसी सिलसिले में आज संसद भवन में एनडीए (NDA) संसदीय दल के फ्लोर लीडर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

बैठक में  उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA सांसदों के बीच आपसी समन्वय, वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेंनिंग देने पर जोर दिया गया. क्योंकि ये चुनाव गुप्त मतदान के ज़रिए होता है, इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता. ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई वोट अमान्य न हो.

सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी तय किया गया कि NDA के सांसदों को मतदान प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा, ताकि कोई तकनीकी त्रुटि न हो और एनडीए का एक भी वोट निरस्त न हो. बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कल ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बिना शर्त समर्थन दे चुके हैं.

