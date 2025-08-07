scorecardresearch
 

ट्रंप के दबाव के बीच मोदी-पुतिन की मीटिंग तय, जल्द भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति

रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है. इसे लेकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की खबर आ रही है.

पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Photo- Reuters)
अमेरिका से मची तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे. रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है.

रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स (Interfax) ने अजीत डोभाल के हवाले से पहले बताया था कि राष्ट्रपति पुतिन अगस्त के अंत में भारत का दौरा करेंगे. हालांकि, बाद में खबर में संशोधन करते हुए एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन 2025 के अंत में भारत दौरे पर आएंगे.

TOPICS:

