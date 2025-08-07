'महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर...सही आदमी वोट कर रहा ये कैसे तय होगा...', राहुल गांधी ने EC पर दागे सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने SIR को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं. राहुल ने कहा कि संविधान की नींव वोट है. ऐसे में सोचना होगा कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है? क्या मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स जोड़े गए?

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया. हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए. महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी है. वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जवाब देना चाहिए. उन्हें बताना चाहिए क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत?

कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? हमने आयोग से बार-बार डेटा मांगा लेकिन हमें नहीं दिया गया. यहां तक कि चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया.

---- समाप्त ----