SBI में निकली 6500 पदों पर वैकेंसी... बैकलॉग और रेगुलर दोनों पदों पर मिलेगी नौकरी, जल्द करें अप्लाई

भारतीय स्टेट बैंक की क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक कैंडिडेट्स 26 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती के जरिए 6 हजार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

SBI क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. (Photo: ITG)
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देशभर में कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में जूनियर एसोसिएट क्लर्क पद के लिए 6589 भर्ती निकाली है. 6 अगस्त 2025 को जारी की गई आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये भर्तियां रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर होंगी. भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अगस्त तक एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं.

बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी में क्या फर्क है?

किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर दो तरह के पद होते हैं- रेगुलर और बैकलॉग. रेगुलर वैकेंसी सबसे कॉमन है. ये भर्तियां उस वक्त की जाती है, जब वो पद किसी के रिटायरमेंट या दूसरे शहर या डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने की वजह से खाली होता है. ज्यादातर हायरिंग रेगुलर वैकेंसी पर ही होती है.

बैकलॉग वैकेंसी उन पदों पर होती है, जो पिछली हायरिंग के दौरान क्वॉलिफाइड कैंडिडेट्स की कमी की वजह से खाली रह गए हैं. ये वैकेंसी करंट ईयर में भी ओपन रहती हैं, यानी अगर पिछले साल 6 में से 5 पदों के लिए क्वॉलिफाइड कैंडिडेट मिल गए, तो जो एक पद खाली है, उस पर इस साल भी हायरिंग होगी. इसके साथ ही अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट किसी वजह से ज्वाइनिंग डेट पर जॉइन नही करता, तो भी बैकलॉग वैकेंसी रह जाती है. एसबीआई की 6589 क्लर्क भर्ती में 5180 रेगुलर हैं और 1409 बैकलॉग.

क्या है एलिजिबिटी क्राइटीरिया?

इन पदों के लिए 20 साल से 28 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट की बर्थडेट 2 अप्रैल 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच होनी चाहिए. हालांकि, नियमों के मुताबिक कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट है.

इसके अलावा कैंडिडेट का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना आवश्यक है. अगर कोई कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर या साल में है तो सलेक्ट होने के बाद उन्हें 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम पास करने का प्रूफ दिखाना होगा.

क्या होगी सलेक्शन की प्रक्रिया?

कैंडिडेट की भर्ती तीन एग्जाम के स्कोर के आधार पर होगी. इनमें दो परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी. सबसे पहले एक घंटे का प्री एग्जाम होगा, जिसमें कैंडिडेट से 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइल वाले सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद एक मेन ऐग्जाम होगा. जिसमें 200 मार्क्स के लिए 190 सवाल पूछे जाएंगे. ये एग्जाम 2 घंटे 40 मिनट के लिए होगा. प्री और मेन एग्जाम दोनों ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाएंगे.

मेन ऐग्जाम के बाद एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो लोकल भाषा के आधार पर होगा. ये टेस्ट 20 नंबर का होगा. अगर कोई स्थानीय भाषा जानता है तो उसे ये टेस्ट नहीं देना होगा.

कितनी है आवेदन फीस

भर्ती में अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 750 रुपए देने होंगे. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है.

