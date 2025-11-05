Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 5 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के छत्रू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. वहीं, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने शरद अग्रवाल को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया. इन खबरों के अलावा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने बंपर जीत दर्ज की. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका



जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के छत्रू इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. खुफ़िया सूचना पर शुरू हुए इस ऑपरेशन में सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हैं. आजतक के अनुसार, आतंकियों की फ़ायरिंग के जवाब में सुरक्षाबल कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है.

Elon Musk का बड़ा दांव! भारत में शरद अग्रवाल संभालेंगे Tesla की कमान, बने कंट्री हेड

टेस्ला ने भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने शरद अग्रवाल को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है, जो पहले लैम्बोर्गिनी इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं. यह नियुक्ति टेस्ला की नई रणनीति का हिस्सा है और इससे कंपनी की भारत में मौजूदगी मज़बूत होने की उम्मीद है.

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद ऐतिहासिक जीत

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में ज़ोहरान ममदानी ने जीत दर्ज की है. डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ममदानी ने निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लीवा को हराया. यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बाद के दौर की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा थी. आजतक के अनुसार, अब न्यूयॉर्क की बागडोर जोहरान ममदानी के हाथों में है.

बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 11 हुई, 20 घायलों का चल रहा इलाज



छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम भीषण ट्रेन हादसा हुआ. गेवरा रोड से बिलासपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन (MEMU) खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई. हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हैं. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वजह ‘सिग्नल ओवरशूट’ बताई है. आजतक के अनुसार, घायलों का इलाज जारी है और रेल यातायात बाधित है.

उत्तर प्रदेश में चार दिन तक ठप रहेगा रजिस्ट्री का काम, जानिए वजह

उत्तर प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक पूरे राज्य में ज़मीनों की रजिस्ट्री और लेखपत्र पंजीकरण का कार्य बंद रहेगा. इस दौरान किसी भी ज़िले में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन रजिस्ट्री से जुड़ा कोई काम नहीं होगा. आजतक के अनुसार, महानिरीक्षक निबंधन आईएएस नेहा शर्मा ने आदेश जारी कर सभी सहायक महानिरीक्षकों को प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं.



आज शेयर बाजार में छुट्टी... नहीं होगी ट्रेडिंग, इस साल और कितने हॉलिडे?



शेयर बाज़ार में आज यानी बुधवार को कारोबार बंद रहेगा. बीएसई और एनएसई ने गुरुनानक जयंती पर 5 नवंबर को अवकाश घोषित किया है. इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग और करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं होगी. आजतक के अनुसार, हालांकि एमसीएक्स पर सुबह का सत्र बंद रहेगा, जबकि शाम के सत्र में कारोबार जारी रहेगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल रहा कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल, जल्द मिल सकता है एयरोड्रम लाइसेंस



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के विमान VT-FIS ने नेविगेशन और सुरक्षा उपकरणों की सटीकता जांची. डीजीसीए के निर्देश पर हुआ यह ट्रायल सुबह 9:30 बजे शुरू होकर 10:26 बजे लैंडिंग के साथ पूरा हुआ. आजतक के अनुसार, ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहा.

हारिस रऊफ दो मैच के लिए सस्पेंड, सूर्या पर जुर्माना, ICC ने एशिया कप विवाद पर सुनाई सजा

आईसीसी की बैठक दुबई में हुई, जिसमें एशिया कप 2025 विवाद पर चर्चा हुई. आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हरीस रऊफ़ को दो मैचों के लिए निलंबित किया, जबकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया. आजतक के अनुसार, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कुल पाँच खिलाड़ियों पर कार्रवाई की गई है.

इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.2 रही तीव्रता

इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर बुधवार तड़के 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. देश की भूविज्ञान एजेंसी ने बताया कि इसका केंद्र सुलावेसी द्वीप के तट से समुद्र में स्थित था. सुनामी का कोई खतरा नहीं है. आजतक के अनुसार, तटीय इलाकों में हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी तेज, ट्रंप के बयान के बाद सेना ने दिया अपडेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियारों पर बयान ने दुनिया को चौंका दिया है. 30 अक्टूबर 2025 को उन्होंने 33 साल बाद परमाणु परीक्षण फिर शुरू करने का आदेश दिया. आजतक के अनुसार, इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने मिनटमैन-3 आईसीबीएम मिसाइल परीक्षण की तैयारी शुरू की, जो 5 या 6 नवंबर को कैलिफ़ोर्निया से होगा.

