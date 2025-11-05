scorecardresearch
 

आज शेयर बाजार में छुट्टी... नहीं होगी ट्रेडिंग, इस साल और कितने हॉलिडे?

Stock Market Close Today: शेयर बाजार में आज कारोबार नहीं होगा, गुरुनानक जयंती के मौके पर बीएसई और एनएसई पर ट्रेडिंग पर ब्रेक रहेगा.

शेयर बाजार में आज कारोबार पर ब्रेक (Photo: Reuters)
शेयर बाजार में आज कारोबार पर ब्रेक (Photo: Reuters)

शेयर बाजार (Stock Market) में बुधवार को कारोबार पर ब्रेक रहेगा. बीएसई और एनएसई के आधिकारिक Stock Market Holiday कैलेंडर को देखें, तो गुरुनानक जयंती के मौके पर 5 नवंबर को अवकाश घोषित है. इस बीच इक्विटी, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग और करेंसी डेरिवेटिव्स सभी में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद रहेगी. अब बाजार कल गुरुवार को ओपन होगा. 

शेयर बाजार बंद, कमोडिटी पर शाम में कारोबार
गौरतलब है कि सप्ताह में पांच दिन शेयर बाजार में कारोबार होता है और शनिवार व रविवार को सप्ताहिक अवकाश के चलते ये बंद रहता है. इसके अलावा अलग-अलग आयोजनों और पर्वों पर जो मार्केट हॉलिडे घोषित होता है, उसकी जानकारी दोनों एक्सचेंजों की Holiday List में शेयर की जाती है. यहां बता दें कि शेयरों में कारोबार पर ब्रेक रहेगा, लेकिन कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सिर्फ सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद रहेगी, जबकि शाम के सत्र में कारोबार किया जाएगा. 

इस साल और कितने मार्केट हॉलिडे? 
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शेयर मार्केट हॉलिडे कैलेंडर को देखें, तो इस साल 2025 में कुल 14 Stock Market Holiday घोषित किए गए थे, जिनमें आज गुरुनानक जयंती की छुट्टी को मिलाकर 13 गुजर चुके हैं. अब इस साल का सिर्फ एक मार्केट हॉलिडे शेष है, जो अगले महीने यानी दिसंबर में क्रिसमस पर रहेगा. जी हां, 25 दिसंबर को Christmas के मौके पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीनों में सिर्फ एक-एक अवकाश है. 

इससे पहले त्योहारों से भरे अक्तूबर महीने में साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा तीन शेयर मार्केट हॉलिडे रहे थे. इनमें जहां 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर सेंसेक्स-निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं हुई थी, तो वहीं 21 और 22 अक्तूबर को दीवाली लक्ष्मी पूजन और बलि प्रतिपदा के मौके पर अवकाश रहा था. हालांकि, Diwali  के मौके पर स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन जरूर किया गया था. 

बुधवार को बिखरा था शेयर बाजार
बीते कारोबारी दिन मंगलवार की बात करें, तो शुरुआत से अंत तक दोनों इंडेक्स में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ था. निगेटिव ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स-निफ्टी की धीमी शुरुआत हुई और मार्केट क्लोज होते-होते ये तेज होती चली गई. 

बाजार बंद होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 519 अंक या 0.62% की तगड़ी गिरावट लेकर 83,459.15 के स्तर पर बंद हुआ था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी (NSE Nifty) 166 अंक या 0.64% फिसलकर 25,597.65 पर बंद हुआ. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

