उत्तर प्रदेश में चार दिन तक ठप रहेगा रजिस्ट्री का काम, जानिए वजह

उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक पूरे राज्य में जमीनों की रजिस्ट्री और लेखपत्र पंजीकरण का काम बंद रहेगा. इस दौरान किसी भी जिले में ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्री से जुड़ा कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा.

महानिरीक्षक निबंधन (IG Registration) आईएएस नेहा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सभी सहायक महानिरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि इस अवधि में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह रोक दी जाए.

क्लाउड सर्वर ट्रांसफर बना वजह

दरअसल, यह बंदी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के डेटा ट्रांसफर कार्य के चलते की जा रही है. विभाग का डेटा NIC के मेघराज क्लाउड सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC) पर ट्रांसफर किया जा रहा है.

12 नवंबर से सामान्य होगा कामकाज

डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 नवंबर से रजिस्ट्री और ऑनलाइन पंजीकरण का काम सामान्य रूप से फिर से शुरू कर दिया जाएगा. अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि नई क्लाउड सेवा से सिस्टम और अधिक तेज साथ ही सुरक्षित बनेगा.

