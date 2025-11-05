scorecardresearch
 

LIVE: न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, ट्रंप की धमकी के बावजूद ममदानी को बड़ी बढ़त

न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए होने वाले चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वे निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन कर रहे हैं, जो इस साल जून में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हार गए थे.

न्यूयॉर्क में 17 लाख से ज्यादा वोटिंग (File Photo: ITG)
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव अब आखिरी दौर में है. राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और आलोचनाओं के बीच डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार ममदानी ने चुनावों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं. न्यूयॉर्क शहर के चुनाव बोर्ड के मुताबिक, शाम 6 बजे (स्थानीय समय) तक न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया. यह पिछले तीन दशकों में मेयर चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान है.

प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला निर्दलीय एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लीवा से है. यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बाद के दौर की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा है. आज पता चल जाएगा कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व कौन करेगा.

ज़ोहरान ममदानी के अचानक उभार ने शहर के धनी अभिजात वर्ग को चौंका कर रख दिया है. रिपब्लिकन और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ममदानी का तीखा विरोध किया है.

- डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा के खिलाफ जीत लिया है.

न्यूयॉर्क में वोटिंग खत्म

न्यूयॉर्क शहर में वोटिंग खत्म हो गई है. शहर के चुनाव बोर्ड ने बताया कि 20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो 1969 के बाद से मेयर पद के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग है. शहर की आबादी लगभग 85 लाख है.

एंड्रयू कुओमो का खेमा चिंतित

न्यूयॉर्क शहर में दशकों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है. इससे एंड्रयू कुओमो का खेमा चिंतित नजर आ रहा है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो के सहयोगी रिकॉर्ड मतदान को लेकर चिंतित हैं. कुओमो की टीम इस बात को लेकर अनिश्चित है कि पहली बार मतदान करने वालों का यह रुझान उदारवादियों को पसंद आएगा या ज़ोहरान ममदानी के युवा समर्थकों को. अभियान के सहयोगियों को उम्मीद है कि चुनाव सर्वे की तुलना में मुकाबला कहीं ज़्यादा कड़ा होगा. हालांकि, पहले बुज़ुर्ग मतदाताओं द्वारा ज़ोरदार शुरुआती मतदान को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी.

न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स का नया स्टार

ज़ोहरान ममदानी (34) ने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आमूल-चूल बदलावों का समर्थन किया है. ममदानी के साहसिक एजेंडे और प्रेरणादायक नजरिए ने न्यूयॉर्क में हज़ारों समर्थकों को अपने पक्ष में कर लिया है. न्यूयॉर्क शहर के इस प्रमुख उम्मीदवार को वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स और न्यूयॉर्क की रीप्रजेंटेटिव एलेक्ज़ेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे लोगों से भी प्रचार में समर्थन मिला है.

जोहरान ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी ने न्यूयॉर्क के एस्टोरिया क्वींस में अपना वोट डाला. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए 

ज़ोहरान ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर वोटर्स को प्रोत्साहित किया. उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, "Let's go NYC."

us mayor election

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है, जहां ममदानी की वॉच पार्टी के लिए संगीत कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, टिकट धारक समर्थक कतार में लगना शुरू कर चुके हैं, जबकि प्रेस के सदस्य पहले ही लाइन में लग चुके हैं.

यह भी पढ़ें: डेटिंग ऐप पर मुलाकात, न्यूयॉर्क के बाद युगांडा में शादी... हाई सिक्योरिटी के बीच फिर दूल्हा बने जोहरान ममदानी

कई जगहों के नतीजे जारी

अमेरिका में कई जगहों के मेयर और इलेक्शन के रिजल्ट भी आ चुके हैं.

- डेमोक्रेट मिकी शेरिल ने न्यू जर्सी के गवर्नर पद का चुनाव जीता.
- डेमोक्रेट एबिगेल स्पैनबर्गर ने वर्जीनिया के गवर्नर पद का चुनाव जीता.
- डेमोक्रेट आफताब पुरवाल ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सौतेले भाई कोरी बोमन को हराकर सिनसिनाटी मेयर पद का चुनाव जीता.

 
---- समाप्त ----
