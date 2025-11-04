scorecardresearch
 

हारिस रऊफ दो मैच के लिए सस्पेंड, सूर्या पर जुर्माना, ICC ने एशिया कप विवाद पर सुनाई सजा

आईसीसी ने एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में खिलाड़ियों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है. सूर्यकुमार यादव, हरीस रऊफ और फरहान को अनुच्छेद 2.21 के तहत दोषी पाया गया. बुमराह को चेतावनी मिली, जबकि अर्शदीप निर्दोष पाए गए.

एशिया कप विवाद पर आईसीसी ने सुनाई सजा (Photo: Getty)
एशिया कप विवाद पर आईसीसी ने सुनाई सजा (Photo: Getty)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक आज (मंगलवार) से दुबई में शुरू हुई है. इस मीटिंग में एशिया कप विवाद का मुद्दा उठा. जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को दो मुकाबले के लिए सस्पेंड कर दिया जबकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगा है. बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत-पाक के बीच फाइनल समेत 3 मैच खेले गए थे. इन मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच तनातनी का माहौल था, जिसे आईसीसी ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है.  

दुबई में चल रही इस मीटिंग में आईसीसी ने भारत-पाक मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Breach) के मामलों पर अपना फैसला सुनाया. आईसीसी ने अपने फैसले में बताया कि कुल 5 खिलाड़ियों के खिलाफ अलग-अलग मैचों में कार्रवाई की गई है, जिनमें सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हरीस रऊफ और साहिबजादा फरहान शामिल हैं.

ये सभी मामले सितंबर 2025 में खेले गए एशिया कप के तीन मैचों यानी 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर से जुड़े हैं. इन मामलों की सुनवाई एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के सदस्यों द्वारा की गई.

14 सितंबर 2025

14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप की पहली भिड़ंत हुई थी. इस मैच में हुए विवाद को लेकर सुनवाई मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने की.

इसमें सूर्यकुमार यादव को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो खेल की साख को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार से संबंधित है. उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और दो डिमेरिट पॉइंट दिए गए.

वहीं साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) को इसी अनुच्छेद के उल्लंघन पर आधिकारिक चेतावनी और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया. जबकि हारिस रऊफ (पाकिस्तान) को भी इसी उल्लंघन का दोषी पाया गया. उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और दो डिमेरिट पॉइंट्स मिले.

21 सितंबर 2025 – भारत बनाम पाकिस्तान

इस मैच की सुनवाई मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने की. इसके लिए अर्शदीप सिंह (भारत) पर अनुच्छेद 2.6 के तहत आरोप लगाया गया था, जो अशोभनीय या आपत्तिजनक इशारों से संबंधित है. लेकिन जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया और कोई सजा नहीं दी गई.

लेकिन टूर्नामेंट के फाइनल में दो खिलाड़ियों पर कार्रवाई हुई. जसप्रीत बुमराह (भारत) पर अनुच्छेद 2.21 के तहत आरोप लगाया गया और आधिकारिक चेतावनी और एक डिमेरिट पॉइंट की सजा मिली. उन्होंने सजा स्वीकार की, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

वहीं हारिस रऊफ (पाकिस्तान) को एक बार फिर इसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. रिची रिचर्डसन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और दो अतिरिक्त डिमेरिट पॉइंट्स मिले.

इसलिए 2 मैच से बैन हुए रऊफ

रऊफ को दो बार दोषी पाया गया. इसके साथ ही रऊफ के कुल चार डिमेरिट पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, जिससे उन्हें दो सस्पेंशन पॉइंट्स मिले हैं. आईसीसी के अनुशासनात्मक ढांचे के अनुसार, यह सजा उन्हें 4 और 6 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दो वनडे मैचों से निलंबित कर देती है.

दरअसल, आईसीसी नियमों के अनुसार, 24 महीनों में यदि खिलाड़ी के 4 या अधिक डिमेरिट पॉइंट्स हो जाते हैं, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट्स में बदला जाता है. दो सस्पेंशन पॉइंट्स का मतलब होता है एक टेस्ट या दो वनडे/टी20 मैचों से प्रतिबंध.
डिमेरिट पॉइंट्स 24 महीने बाद समाप्त  हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
