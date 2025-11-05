scorecardresearch
 

इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.2 रही तीव्रता

इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. भूविज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र समुद्र में था और इसका असर तटीय क्षेत्रों में हल्का महसूस किया गया. अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

इंडोनेशिया में भूकंप के झटके. (photo:Representational)
इंडोनेशिया में भूकंप के झटके. (photo:Representational)

बुधवार तड़के इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. इस जोरदार भूकंप के बारे में देश की भूविज्ञान एजेंसी (मौसम विज्ञान, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी) ने दी है. एजेंसी ने बताया कि इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर बुधवार तड़के 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. हालांकि, इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है.

एजेंसी ने बताया कि इस भूकंप का सेंटर सुलावेसी द्वीप के तट से समुद्र में स्थित था और इसकी गहराई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. हालांकि, शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, भूकंप का असर तटीय क्षेत्रों में हल्का महसूस किया गया, लेकिन किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. भूविज्ञान एजेंसी ने स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है.

इंडोनेशिया ('रिंग ऑफ फायर' नामक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के क्षेत्र में स्थित है) अक्सर भूकंपों से प्रभावित होता है. सितंबर 2018 में सुलावेसी में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी. इस पृष्ठभूमि में भूकंप से राहत की बात ये है कि सुनामी का खतरा टल गया है.

एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि वे भूकंप के केंद्र और इसके प्रभाव की निगरानी जारी रखेंगे. स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसियां भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. अभी तक किसी हताहत या संपत्ति को हुए नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
