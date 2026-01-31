Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. अब सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन त्राशी-आई के तहत सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ ने देश की आर्थिक बदहाली स्वीकार करते हुए कहा कि कर्ज़ मांगने से देश का सिर झुक गया है. ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. वहीं, विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हरा दिया. पढ़ें शनिवार सुबह की टॉप खबरें...

सुनेत्रा बनेंगी डिप्टी CM! शरद पवार बोले- मुझे पता नहीं... दोनों NCP के विलय पर दिया बड़ा बयान

नेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. अब सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. शरद पवार ने दोनों एनसीपी की मिलने की बात करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए.

सेना का 'ऑपरेशन त्राशी-I' जारी, जम्मू-कश्मीर के डोलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन त्राशी-आई के तहत सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं.

'भीख मांगकर सिर झुकाना पड़ता है, कर्ज देने वालों की शर्तें मानना हमारी मजबूरी', शहबाज शरीफ का कुबूलनामा

पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ ने देश की आर्थिक बदहाली स्वीकार करते हुए कहा कि कर्ज़ मांगने से देश का सिर झुक गया है. उन्होंने माना कि आईएमएफ और मित्र देशों से वित्तीय मदद लेने के लिए पाकिस्तान को अपने आत्मसम्मान और नीतियों से समझौता करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि कर्ज़ देने वाले देशों की शर्तें मानना उनकी मजबूरी बन गई है.

अमेरिका ने ईरान के गृह मंत्री समेत 6 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों की हत्या का ठहराया जिम्मेदार

ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी सहित छह अधिकारियों और विवादित बिजनेसमैन बाबक जंजानी को प्रतिबंधित कर दिया है. जंजानी पर ईरान के अरबों डॉलर के तेल राजस्व के गबन का आरोप है.

दिल्ली को कचरा और धूल मुक्त बनाने के लिए MCD को 500 करोड़ की सहायता, रेखा सरकार का मास्टरप्लान

दिल्ली सरकार ने राजधानी की सफाई व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नगर निगम को 500 करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया है. इसके साथ हर साल 300 करोड़ रुपये की स्थायी मदद भी दी जाएगी. बीते कुछ सालों से MCD आर्थिक संकट से जूझ रही थी. बजट की कमी के चलते कचरा उठाने वाली एजेंसियों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता था.

GG W vs MI W Highlights: गुजरात ने पहली बार WPL में मुंबई को हराया, एलिमिनेटर में बनाई जगह

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए मुंबई के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में मुंबई की टीम सिर्फ 156 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ ही गुजरात ने एलिमिनेटर में जगह बना ली है.

