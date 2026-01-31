scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुनेत्रा बनेंगी डिप्टी CM! शरद पवार बोले- मुझे पता नहीं... दोनों NCP के विलय पर दिया बड़ा बयान

शरद पवार ने दोनों एनसीपी के विलय को लेकर बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है. इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे. उन्होंने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बारे में कोई जानकारी न होने की भी बात कही है.

Advertisement
X
दोनों NCP का हो विलय यही थी अजित की इच्छा, बोले शरद पवार. (File photo: ITG)
दोनों NCP का हो विलय यही थी अजित की इच्छा, बोले शरद पवार. (File photo: ITG)

NCP प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को आज महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. अब सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. साथ ही उन्होंने दोनों एनसीपी पार्टियों के विलय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या सुनेत्रा आज शपथ लेंगी तो उन्होंने कहा, 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. ये फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा, क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं- जैसे प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे, संभव है कि इन्हीं लोगों ने ये तय किया हो. पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा.'

'दोनों NCP का हो विलय'

शरद पवार ने दोनों एनसीपी की मिलने की बात करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए. किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा. पिछले चार महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है. इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे. अब ये होगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. दोनों दल साथ आएं यही अजित की इच्छा थी.

'मुझे नहीं है जानकारी....'

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र को मिल सकती है पहली महिला उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार को मिल सकती है जिम्मेदारी
महाराष्ट्र में मैडम डिप्टी CM! सुनेत्रा पवार आज चुनी जाएंगी विधायक दल की नेता, फिर शपथ
Ajit Pawar with wife Sunetra and his both son Parth and Jay Pawar
सुनेत्रा की जगह राज्यसभा जाएंगे पार्थ! डिप्टी CM का पद संभालेंगी अजित पवार की पत्नी
Eknath Shinde And Shrikant Shinde
श्रीकांत शिंदे का 'मास्टरस्ट्रोक'... यहां बीजेपी को पछाड़ शिवसेना ने मारी बाजी
Ajit Pawar
Ajit Pawar के निधन के बाद अहम विभागों को लेकर NCP सतर्क
ajit pawar sunetra pawar
सुनेत्रा पवार कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी... मिल सकते हैं ये मंत्रालय

उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी को आगे क्या करना है, ये उनका फैसला है. ये मैं तय नहीं करूंगा. मेरी सुनेत्रा पवार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. मुझे लगता है कि सुनील तटकरे, छगन भुजबल और प्रफुल पटेल ने पहल कर मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की होगी. आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है, लेकिन इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी.

Advertisement

बारामती के गोविंद बाग में हुई थी बैठक

वहीं, दोनों पार्टियों के विलय को लेकर शरद और अजित पवार के बीच बारामती के गोविंद बाग में बैठक हुई थी. ये बैठक 17 जनवरी को हुई थी और 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय पर अंतिम मोहर लगाई जानी थी.

मुंबई पहुंचीं सुनेत्रा पवार

दूसरी ओर बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी हैं. दोपहर को एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इसके बाद शाम लगभग 5 बजे राज भवन या लोक भवन में  शपथ ग्रहण समारोह होगा.

सूत्रों का ये भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने सुनेत्रा पवार के नाम को स्वीकार कर लिया है और सुनेत्रा को अजित पवार के पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. हालांकि, पोर्टफोलियो का वितरण बाद में हो सकता है. उन्हें छह महीने के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ना होगा.

एक पार्टी नेता ने कहा, 'ये फैसला पार्टी स्तर पर लिया गया है. प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री से चर्चा की होगी. सुनेत्रा पवार के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को आगे आना जरूरी था.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement