सेना का 'ऑपरेशन त्राशी-I' जारी, जम्मू-कश्मीर के डोलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों की बीच फिर से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि सेना इस इलाके में कई आतंकियों को घेर रखा है, जहां 2 से 3 आतंकियों की फंसे होने की आंशका है. सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं.



भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर (White Knight Corps) ने एक्स पर बताया कि व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे ऑपरेशन त्राशी-आई (Operation Trashi-I) में आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला. इनपुट के आधार पर जैसे ही सुरक्षबलों की टीम शनिवार तड़के किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में संदिग्ध ठिकानों के करीब पहुंचे तो छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

सेना ने घेरा पूरा इलाका



सेना ने बताया कि सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन तेजी से जारी है.



व्हाइट नाइट कोर ने आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन त्राशी-आई के दौरान कई खुफिया सूत्रों से इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है.

18 जनवरी से जारी है ऑपरेशन



समाचार एजेंसी के अनुसार, सेना ने बताया कि आज सुबह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आतंकवाद विरोधी ग्रिड और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए किश्तवाड़ का दौरा किया. भारतीय सेना ने बताया कि सेना प्रमुख ने जमीनी कमांडरों और समर्पित सैनिकों से बातचीत करते हुए चल रहे प्रयासों में उनके अटूट संकल्प की सराहना की.



आपको बता दें कि ये ऑपरेशन 18 जनवरी 2026 से चल रहा है और अब इसका 14वां दिन है. इलाका पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बलों की मजबूत रणनीति और खुफिया तंत्र के समन्वय से ऑपरेशन प्रभावी ढंग से चल रहा है.

