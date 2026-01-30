GG W vs MI W Live Score, WPL 2026: मुंबई के खिलाफ गुजरात की बैटिंग जारी, प्लेऑफ के लिहाज से अहम है मुकाबला

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में आज डिफेंडिंग चैम्पियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से है. गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है. इस मैच में गुजरात जायंट्स की नजरें लगातार दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के प्लेऑफ में जगह बनाने पर टिकी होंगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

मुंबई इंडियंस महिला (प्लेइंग इलेवन): हेले मैथ्यूज, सजीवन सजना, नट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, राहिला फिरदौस, संस्कृति गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माइल, पूनम खेमनार

गुजरात जायंट्स महिला (प्लेइंग इलेवन): बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवेर, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़.

गुजरात जायंट्स इस समय अंक तालिका में आठ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, हालांकि उनका नेट रन रेट (NRR) -0.271 है. वे मुंबई इंडियंस (छह अंक, NRR +0.146) और दिल्ली कैपिटल्स (छह अंक, NRR -0.164) से दो अंक आगे हैं.

जायंट्स का भविष्य पूरी तरह उनके अपने हाथ में है. अगर वे हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं, तो उनका प्लेऑफ में स्थान पक्का हो जाएगा. वहीं, अगर वे रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करते हैं, तो सीधे फाइनल में भी पहुंच सकते हैं.

हालांकि, मामूली अंतर से हार भी गुजरात जायंट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर अगर गुरुवार को यूपी वॉरियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा देती है.

अगर गुजरात जायंट्स शुक्रवार को मुंबई इंडियंस से हार भी जाते हैं, तब भी उनके पास प्लेऑफ में पहुंचने का एक छोटा सा मौका रहेगा. इसके लिए जरूरी होगा कि पहले यूपी वॉरियर्स गुरुवार को आरसीबी को हराए और फिर दिल्ली कैपिटल्स को भी मात दे.

मुंबई के खिलाफ कैसा है गुजरात का रिकॉर्ड

गुजरात जायंट्स के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वे अब तक मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए सभी आठ मुकाबले हार चुके हैं. ऐसे में कप्तान एश्ले गार्डनर के लिए यह मुकाबला और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मुंबई की टीम दबाव वाले मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है.

हालांकि, गुजरात जायंट्स का आत्मविश्वास ऊंचा है, खासकर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में मिली रोमांचक तीन रन की जीत के बाद. उस मुकाबले में दिग्गज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई थी.

वहीं मुंबई इंडियंस भी जबरदस्त फॉर्म में है. पिछले मैच में उन्होंने टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर ज्यादातर समय दबदबा बनाए रखा और अंत में 15 रन से जीत हासिल की.



