scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

GG W vs MI W Live Score, WPL 2026: मुंबई के खिलाफ गुजरात की बैटिंग जारी, प्लेऑफ के लिहाज से अहम है मुकाबला

Gujarat Giants (GG) vs Mumbai Indians (MI) Live Score: विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच दोनों ही टीम के लिए करो या मरो वाला है.

Advertisement
X
WPL में मुंबई इंडियंस और गुजरात का मैच आज (Photo: ITG)
WPL में मुंबई इंडियंस और गुजरात का मैच आज (Photo: ITG)

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में आज डिफेंडिंग चैम्पियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से है. गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है. इस मैच में गुजरात जायंट्स की नजरें लगातार दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के प्लेऑफ में जगह बनाने पर टिकी होंगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

मुंबई इंडियंस महिला (प्लेइंग इलेवन): हेले मैथ्यूज, सजीवन सजना, नट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, राहिला फिरदौस, संस्कृति गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माइल, पूनम खेमनार

गुजरात जायंट्स महिला (प्लेइंग इलेवन): बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवेर, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़.

सम्बंधित ख़बरें

WPL
WPL के फाइनल में पहुंची मंधाना की आरसीबी, यूपी टूर्नामेंट से बाहर
Jemimah Rodrigues fined for slow over-rate in WPL
जेम‍िमा पर WPL में तगड़ा एक्शन, हुआ लाखों का नुकसान...जानें क्यों हुआ ऐसा
Nat Sciver-Brunt
नेट साइवर-ब्रंट ने रचा इतिहास... WPL में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज बनीं
WPL
दिल्ली ने रोका आरसीबी का विजय रथ, 7 विकेट से रौंदा, अंक तालिका में बड़ा उलटफेर
Ajitesh Argal
कभी कोहली के साथ जीता था वर्ल्ड कप... अब WPL में अंपायरिंग कर रहा ये धुरंधर

गुजरात जायंट्स इस समय अंक तालिका में आठ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, हालांकि उनका नेट रन रेट (NRR) -0.271 है. वे मुंबई इंडियंस (छह अंक, NRR +0.146) और दिल्ली कैपिटल्स (छह अंक, NRR -0.164) से दो अंक आगे हैं.

जायंट्स का भविष्य पूरी तरह उनके अपने हाथ में है. अगर वे हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं, तो उनका प्लेऑफ में स्थान पक्का हो जाएगा. वहीं, अगर वे रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करते हैं, तो सीधे फाइनल में भी पहुंच सकते हैं.

Advertisement

हालांकि, मामूली अंतर से हार भी गुजरात जायंट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर अगर गुरुवार को यूपी वॉरियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा देती है.

अगर गुजरात जायंट्स शुक्रवार को मुंबई इंडियंस से हार भी जाते हैं, तब भी उनके पास प्लेऑफ में पहुंचने का एक छोटा सा मौका रहेगा. इसके लिए जरूरी होगा कि पहले यूपी वॉरियर्स गुरुवार को आरसीबी को हराए और फिर दिल्ली कैपिटल्स को भी मात दे.

मुंबई के खिलाफ कैसा है गुजरात का रिकॉर्ड

गुजरात जायंट्स के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वे अब तक मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए सभी आठ मुकाबले हार चुके हैं. ऐसे में कप्तान एश्ले गार्डनर के लिए यह मुकाबला और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मुंबई की टीम दबाव वाले मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है.

हालांकि, गुजरात जायंट्स का आत्मविश्वास ऊंचा है, खासकर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में मिली रोमांचक तीन रन की जीत के बाद. उस मुकाबले में दिग्गज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई थी.

वहीं मुंबई इंडियंस भी जबरदस्त फॉर्म में है. पिछले मैच में उन्होंने टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर ज्यादातर समय दबदबा बनाए रखा और अंत में 15 रन से जीत हासिल की.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement