Aaj Ki Taza Khabar: आज सुबह की बड़ी खबरें, बस एक क्लिक में फटाफट जानिए

आज देश बड़े ही धूमधाम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. वहीं, टीम इंडिया ने रविवार को टी20 मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया.

देश मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस (File Photo: PTI)
Aaj Ki Taza Khabar: आज देश बड़े ही धूमधाम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. वहीं, टीम इंडिया ने रविवार को टी20 मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. इन खबरों के अलावा, भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सोमवार सुबह की ऐसी ही बड़ी खबरें पढ़िए.

Republic Day 2026: रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी सेना की शक्ति... ब्रह्मोस-आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक होंगे शामिल

भारत 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा. इसमें नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए जाएंगे. ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी.

India vs New Zealand: अभिषेक के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, भारत ने 8 विकेट से जीता तीसरा टी20, सीरीज पर भी जमाया कब्जा

टीम इंडिया ने रविवार को 5 मैचों की सीरीज़ का तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. गुवाहाटी के बारासापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 154 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसे भारत ने 10 ओवर में ही चेज कर लिया. पहले दो टी20 मैच में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. इसी के साथ भारत ने सीरीज़ भी जीत ली है.

भारत-US डील पर व्हाइट हाउस में घमासान, ऑडियो क्लिप Viral... सीनेटर ने ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप

India-US Trade Deal को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है. इसमें टेड क्रूज ने ही कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को डील में देरी के लिए दोषी ठहराया है. यह खुलासा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुआ है.

नेपाल: नेशनल असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने CPN-UML को पछाड़ा, सबसे ज्यादा 9 सीटों पर किया कब्जा

नेपाल के नेशनल असेंबली चुनाव में नेपाली कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ सीटें जीत ली हैं. इसके साथ ही अब नेपाली कांग्रेस ऊपरी सदन में 59 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. वहीं, चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंद्वी CPN-UML ने आठ और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है.

BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन, भारतीय क्रिकेट को ताकतवर बनाने में थी अहम भूमिका

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का रविवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बिंद्रा काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त थे, उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सास ली.  इंद्रजीत सिंह बिंद्रा 1993 से 1996 तक बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 23वें प्रेसिडेंट रहे.

'भारी कीमत चुका रहे हैं, आवाज उठाइए...' दिल्ली के प्रदूषण पर राहुल गांधी की जनता से अपील

केंद्र में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाया है. राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है. राहुल ने पोस्ट में अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो यहां ये बताए कि वायु प्रदूषण ने उन्हें या उनके करीबियों को कैसे प्रभावित किया है.

