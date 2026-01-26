भारत-US डील पर व्हाइट हाउस में घमासान, ऑडियो क्लिप Viral... सीनेटर ने ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों (Trump Tariff Warning) का सिलसिला जारी है और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) अभी भी अटकी हुई है. इसे लेकर खुद अमेरिकी व्हाइट हाउस में ही घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है. एक नए खुलासे से इस व्यापार समझौते के रुकने को लेकर रिपब्लिकन खेमे में तनाव की झलक देखने को मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेटर ने ही कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप (US Senator Blames Donald Trump) और उनके प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को बातचीत में देरी के लिए दोषी ठहराया है.

ट्रंप और उनके अधिकारी अटका रहे रोड़ा!

एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, US सीनेटर टेड क्रूज ने ट्रंप प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत में देरी के लिए दोषी ठहराया है, जबकि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ 50% के हाई पर ही बना हुआ है. इसमें बताया गया कि कॉल की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक, क्रूज ने समर्थकों से कहा था कि वह भारत से व्यापार समझौते को सुरक्षित करने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि कौन इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है? तो उन्होंने सीधे पीटर नवारो, जेडी वैंस और कई बार ट्रंप का नाम लिया है.

लीक ऑडियो क्लिप में बड़ा खुलासा

बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट की मानें, तो लीक हुई ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि सीनेटर क्रूज ने निजी तौर पर दानदाताओं के साथ फोन पर हुई बातचीत में व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वैंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को India-US Trade Deal की प्रगति में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. यह खुलासा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुआ है, जिसमें करीब 5 महीनों से 50% टैरिफ व्यवस्था अभी भी भारत पर लागू है.

ट्रंप के दावे में कितना दम?

टैरिफ लागू होने से पहले ही India-US के अधिकारियों के बीच व्यापार वार्ता चल रही थी और फरवरी 2025 में आगे की चर्चाओं के लिए हरी झंडी मिलने के बाद पिछले साल मार्च-अप्रैल में औपचारिक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था. बिजनेस टुडे के मुताबिक, वायरल हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है.

लेकिन ये ट्रंप के ट्रेड डील को लेकर हाल ही में किए गए दावों पर प्रश्न चिह्न लगाती नजर आती है. बता दें कि बीते सप्ताह की शुरुआत में Donald Trump ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए दावा किया था कि भारत और अमेरिका एक अच्छा समझौता करने जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की जमकर प्रशंसा भी की थी.

'तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे सत्ता में...'

एक्सियोस की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि सीनेटर क्रूज ने इस बातचीत के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ अटैक के आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों को उजागर किया. रिपब्लिकन सूत्र द्वारा आउटलेट को उपलब्ध कराई गई लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्रूज कथित तौर पर कहा कि उन्होंने और कई रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पिछले साल अप्रैल में घोषित मुक्ति दिवस टैरिफ लागू करने से रोकने की कोशिश की थी. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकियों के रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट पर असर पड़ सकता है और इससे सीधे 2026 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है.

सीनेटर ने तर्क देते हुए यहां तक कह दिया कि इस तरह के नतीजों से रिपब्लिकन पार्टी व्हाइट हाउस और सीनेट दोनों पर अपना कंट्रोल खो सकती है और डेमोक्रेट्स सत्ता में आ सकते हैं. कुल मिलाकर इस ऑडियो क्लिप के वायरल (Audio Clip Viral) होने से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर व्यापक मतभेद उजागर होते हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर के चलते प्रमुख रिपब्लिकन नेता चुनावों में अपनी पकड़ खोने को लेकर चिंता में हैं.

