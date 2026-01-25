India vs New Zealand Live Score: सीरीज पर कब्जे के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, थोड़ी देर में टॉस

भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज यानी रविवार को 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है. ये मैच गुवाहाटी के बारासापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है. पहले दो टी20 मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है. अगर भारत ये मैच भी जीतता है तो वह सीरीज पर कब्जा कर लेगा. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम वापसी के उम्मीद से मैदान पर उतरी है. इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड जानने के लिए आप इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

कैसा है पिच का मिजाज

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है. यहां खेले गए पिछले टी20 मुकाबले में 220 से ज्यादा रन बने थे, जिससे एक और हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा रही है. छोटी बाउंड्री और सपाट पिच गेंदबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती है.

भारत के लिए यह मैच न सिर्फ सीरीज जीतने का मौका है, बल्कि टी20 विश्व कप से पहले टीम संयोजन को और मजबूत करने का भी अवसर है. वहीं न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने और आत्मविश्वास वापस पाने के लिहाज से बेहद अहम होगा.

रायपुर टी20 में न्यूजीलैंड की संभाव‍ित प्लेइंग 11: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जकारी फाउलकेस, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.

रायपुर टी20 में भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच H2H

कुल टी20I मुकाबले- 27

भारत ने जीते: 14

न्यूजीलैंड ने जीते: 10

टाई: 3

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जकारी फाउलकेस, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क.

