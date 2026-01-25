Aaj ka Rashifal 26 जनवरी 2026: सिंह राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ होगा, जानें क्या कहती है आज आपकी राशि

मेष राशि: रचनात्मकता और प्रदर्शन का दिन
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाला है. आपकी रचनात्मक सोच दूसरों को प्रभावित करेगी. कला, डिजाइन या सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा. योजनाएं समय पर आगे बढ़ेंगी और प्रोफेशनल मोर्चे पर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.
शुभ अंक: 1, 8, 9
शुभ रंग: लाल, गुलाबी
आज का उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
वृषभ राशि: धैर्य और निरंतरता से बनेगी बात
वृषभ राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य रखना होगा. निवेश और बजट को लेकर सोच-विचार जारी रहेगा. रिश्तों में संवाद बेहतर होगा, लेकिन कुछ काम अटके रह सकते हैं. नौकरी और सेवा क्षेत्र में रुचि बनी रहेगी.
शुभ अंक: 2, 6, 8
शुभ रंग: चांदी समान
आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और निरंतरता बनाए रखें.
मिथुन राशि: आर्थिक सुधार और नए अवसर
मिथुन राशि के लिए आज का दिन आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाला है. नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की सोच रहेगी. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और जिम्मेदार लोग सहयोग करेंगे. उन्नति के प्रस्ताव मिल सकते हैं.
शुभ अंक: 1, 2, 5, 8
शुभ रंग: आसमानी
आज का उपाय: सुबह जल्दी उठकर शिव मंत्रों का जाप करें.
कर्क राशि: सहयोग से सफलता
कर्क राशि वालों के लिए शासन-प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े कामों में तेजी आएगी. बड़ों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक या धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी. परिवार में स्नेह और तालमेल बना रहेगा.
शुभ अंक: 1, 2, 8
शुभ रंग: पिंक
आज का उपाय: शिव पूजा करें और संवाद बढ़ाएं.
सिंह राशि: भाग्य का साथ और सम्मान
सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य मजबूत रहेगा. धार्मिक या मनोरंजक यात्रा संभव है. उच्च शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं.
शुभ अंक: 1, 2
शुभ रंग: मरून
आज का उपाय: शिव अभिषेक कर पुण्य कार्य करें.
कन्या राशि: संतुलन और संयम जरूरी
कन्या राशि वालों के लिए दिन सामान्य है. आत्मविश्वास बनाए रखें और परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ाएं. करियर और व्यापार में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. लेन-देन में सावधानी रखें.
शुभ अंक: 1, 2, 5, 8
शुभ रंग: मूनलाइट
आज का उपाय: विनम्र रहें और शिव मंत्रों का जाप करें.
तुला राशि: साझेदारी में लाभ
तुला राशि के लिए साझा कारोबार और उद्योग से जुड़े मामलों में उछाल देखने को मिलेगा. मित्रों और परिवार का सहयोग रहेगा. दोपहर बाद परिस्थितियां और बेहतर होंगी.
शुभ अंक: 2, 6, 8
शुभ रंग: दूधिया
आज का उपाय: वचन निभाएं और शिव उपासना करें.
वृश्चिक राशि: मेहनत से मिलेगा फल
वृश्चिक राशि के जातकों को आज जरूरी कामों में गति लाने की कोशिश करनी चाहिए. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन जोखिम से बचना जरूरी है. कला और कौशल में निखार आएगा.
शुभ अंक: 1, 8, 9
शुभ रंग: रक्तिम लाल
आज का उपाय: तर्कशील रहें और शिव का ध्यान करें.
धनु राशि: सकारात्मकता और प्रगति
धनु राशि वालों के लिए कारोबारी समझौते और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
शुभ अंक: 1, 2, 3
शुभ रंग: भगवा
आज का उपाय: शिव पूजा करें और ज्ञान बढ़ाएं.
मकर राशि: पारिवारिक सहयोग से लाभ
मकर राशि के जातकों का ध्यान परिवार और आर्थिक गतिविधियों पर रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लाभकारी साबित होगी. प्रबंधन और वित्तीय मामलों में गति आएगी.
शुभ अंक: 2, 8, 9
शुभ रंग: मड कलर
आज का उपाय: बड़प्पन रखें और शिव अभिषेक करें.
कुंभ राशि: सामाजिक दायरा बढ़ेगा
कुंभ राशि वालों के लिए मेलजोल और नेटवर्किंग के अवसर बनेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी. पेशेवर क्षेत्र में साख और सम्मान बढ़ेगा.
शुभ अंक: 1, 2, 8
शुभ रंग: मूनस्टोन
आज का उपाय: पहल बनाए रखें और शिव उपासना करें.
मीन राशि: पारिवारिक सुख और आत्मविश्वास
मीन राशि के जातकों के लिए परिवार से जुड़ी खुशियां मिलेंगी. आत्मविश्वास के साथ बात रखने से लाभ होगा. घरेलू और सामाजिक जीवन संतुलित रहेगा.
शुभ अंक: 1, 2, 3
शुभ रंग: क्रीम
आज का उपाय: आदर-सत्कार बढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें.