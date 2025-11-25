scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि उनको एंटी-हिंदू कहना पूरी तरह गलत है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नए लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश दिया.

पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले- मुझे एंटी-हिंदू कहना गलत. (File Photo- ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि उनको एंटी-हिंदू कहना पूरी तरह गलत है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नए लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश दिया. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'मुझे हिंदू विरोधी कहना पूरी तरह गलत... नहीं स्वीकार करूंगा सरकारी पद', बोले पूर्व CJI बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जस्टिस बीआर गवई ने इंडिया टुडे/आजतक को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उनको 'एंटी-हिंदू' कहना गलत है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वे सरकार से कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे. हालांकि, राजनीति में आने से इनकार नहीं किया. जूता फेंके जाने की घटना और हेट स्पीच पर उन्होंने स्पष्ट जवाब दिए.

'जहां सरकारी स्कूल नहीं... वहां 3 महीने में खोलो स्कूल', सुप्रीम कोर्ट का केरल सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल सरकार को उन सभी इलाक़ों में लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश दिया, जहां पहले से कोई सरकारी स्कूल नहीं है. CJI सूर्यकांत की बेंच ने सरकार को 3 महीने में इस संबंध में पॉलिसी लाने के निर्देश दिए. 

दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य, चंडीगढ़-हरियाणा की हवा भी खराब, रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली–NCR में प्रदूषण से राहत के आसार कम हैं, क्योंकि कई इलाक़ों में AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है. सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश है. मार्च 2024 से फ़रवरी 2025 के बीच यहां PM2.5 का औसत स्तर 101 µg/m³ रहा, जो भारत के मानक 40 µg/m³ से ढाई गुना ज़्यादा है.

राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास, सरकार ने आवंटित किया नया घर

बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया है. अब उन्हें पुराना सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड छोड़कर हार्डिंग रोड स्थित केन्द्रीय पूल आवास संख्या-39 में शिफ्ट होना होगा. 

औरंगजेब ने तिलक-जनेऊ मिटाने की मुहिम चलाई, सिख गुरु बने थे सनातन की ढाल: योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इतिहास और सिख परंपरा पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने भारत में इस्लामीकरण की मुहिम चलाई, और औरंगजेब ने तिलक और जनेऊ को समाप्त करने के लिए अत्याचार किए. 

काला चश्मा, स्टाइलिश शर्ट... अफ्रीका सीरीज के लिए भारत पहुंचे विराट कोहली, किलर लुक VIRAL

भारत–दक्षिण अफ़्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू हो रही है. इसी के लिए स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली भारत लौट आए हैं. लंदन शिफ़्ट होने के बाद वे आमतौर पर इंग्लैंड में ही तैयारी करते हैं.

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर PMO सख्त... अब इन वाहनों पर होगा कड़ा एक्शन

दिल्ली–NCR में बढ़ते प्रदूषण पर PMO सक्रिय हो गया है. प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में EV व्हीकल्स बढ़ाने और चार्जिंग ढांचे को तेज़ी से सुधारने पर ज़ोर दिया गया.

'जंगनान हमारा हिस्सा...', चीन का भारतीय महिला के हैरेसमेंट के आरोपों से इनकार, अरुणाचल पर फिर दोहराया दावा

चीन ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला द्वारा शंघाई एयरपोर्ट पर कथित बदसलूकी की शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया.

सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शाही शादी, लद्दाख की सेरिंग ने पहनाई जयमाला; यूपी के ये मंत्री भी पहुंचे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी का कार्यक्रम यूपी के इटावा में भव्यता के साथ संपन्न हुआ. समारोह में दुल्हन सेरिंग ने आर्यन को वरमाला पहनाई. सेरिंग लद्दाख की रहने वाली हैं.

एक करोड़ रोजगार, उद्योग-डिफेंस कॉरिडोर-स्टार्टअप... नीतीश कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 बड़े फैसले

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई. मुख्य सचिवालय में हुई इस बैठक में 10 एजेंडे पास हुए. सरकार का फोकस राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने, निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन पर रहा.

