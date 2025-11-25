राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास, सरकार ने आवंटित किया नया घर

बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया है. अब उन्हें अपने पुराना सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड (पूर्व मुख्यमंत्री आवास) छोड़ना होगा और विभाग द्वारा आवंटित हार्डिंग रोड स्थित केन्द्रीय पूल आवास संख्या-39 में जाना होगा.

मंगलवार को बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए भवन निर्माण विभाग ने आवास का आवंटन किया है. भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी शिव रंजन ने इस संबंध में औपचारिक पत्र जारी कर दिया है.

पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि चूंकि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से हार्डिंग रोड का यह नया बंगला आवंटित किया जा रहा है. उन्हें वर्तमान आवास 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा.

पूर्व CM कोटे का बंगला है 10 सर्कुलर

10सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है. नियमों के अनुसार, जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद (जैसे नेता प्रतिपक्ष) पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार नया आवास आवंटित दिया जाता है और पुराना बंगला खाली करना होता है.

गौरतलब है कि राबड़ी देवी 2005 के बाद से लगातार 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही थीं. अब इस बंगले को जल्द ही खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

