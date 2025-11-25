औरंगजेब ने तिलक-जनेऊ मिटाने की मुहिम चलाई, सिख गुरु बने थे सनातन की ढाल: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में इतिहास और सिख परंपरा को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने भारत में इस्लामीकरण की मुहिम चलाई थी और इसी कड़ी में औरंगजेब ने तिलक और जनेऊ को समाप्त करने के लिए अत्याचार किए. योगी ने कहा कि कश्मीर में जब औरंगजेब का अत्याचार बढ़ा तो गुरु तेग बहादुर ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की और जनता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि वह अयोध्या धाम से आए हैं और देश में सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज ऊंचा लहरा रहा है. उन्होंने कहा कि यह वही भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा के लिए सिख धर्म की कई पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है. उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने धर्म, आस्था और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया और उनका बलिदान भारत की इतिहास परंपरा का महत्वपूर्ण अध्याय है.

तिलक और जनेऊ को समाप्त करने के लिए अत्याचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धारा को मजबूत करने में सिख समुदाय की भूमिका हमेशा प्रेरणादायक रही है. उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने बलिदान दिया और आज देश उस परंपरा का सम्मान करता है.

देश में सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज ऊंचा लहरा रहा है

योगी ने यह भी कहा कि भारत की सभ्यता पर कई बार हमले हुए लेकिन समय के साथ समाज ने एकजुट होकर अपनी पहचान को बचाया. उन्होंने कहा कि इतिहास से प्रेरणा लेते हुए देश आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सिख गुरुओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारतीय परंपरा की एकता और संस्कृति पर बात की.

